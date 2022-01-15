Киберэксперты: какие данные нужны мошеннику, чтобы украсть деньги

CVV-код не нужен для небольших покупок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мошенникам достаточно иметь номер карты и срок ее действия, чтобы украсть деньги с банковского счета. Об этом URA.RU сообщил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов и исследователь в области безопасности Дмитрий Борощук.

«Не всегда нужен CVV-код или одноразовый пароль. Возможны случаи, когда деньги списываются вообще без ничего. Все зависит от конкретной точки, которая принимает платеж. Если пользователь ввел номер и срок действия карты — этого может быть достаточно для списания. Не стоит разбрасываться этими данными где попало», — сказал Владимир Ульянов.

Дмитрий Борощук объяснил, когда мошеннику не нужен CVV-код. Это платеж до 1 000 рублей, который легко снимается и вряд ли кто-то будет его оспаривать. Он объяснил, как в данном случае происходит возврат средств владельцу. «Оспорить можно, но банки в первую очередь будут отправлять на сервис, через который были списаны деньги. Сервис будет либо разбираться и проводить внутреннее расследование, либо спустит это на тормозах. Банк при обращении сервиса вполне сможет вернуть деньги», — отметил исследователь в области безопасности

Ульянов рекомендовал не затягивать с попытками возврата средств. «Если владелец начал оспаривать операции в течение суток, то шансы на возврат есть. Стоит всегда обращаться в банк, жаловаться. Чем быстрее обратишься, тем больше шансов вернуть средства», — отметил руководитель аналитического центра.

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