Силуанов назвал главные риски для экономики РФ в 2022 году

14 января 2022 в 15:48 Размер текста - 17 +

Властям РФ следует заняться снижением рисков для бизнеса, считает Антон Силуанов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Дефицит рабочей силы, геополитика и устойчивое развитие коммерческой деятельности, основанное на социальной и экологической ответственности (ESG), могут стать главными рисками для российской экономики в 2022 году. Такое мнение высказал министр финансов России Антон Силуанов. «Если мы говорим про риски — то это, конечно, риск дефицита рабочей силы. Но может быть, это как раз подстегнет к росту производительности труда. Есть риски ESG. Большой риск у нас — геополитика тоже. И торговый протекционизм», — сообщил Антон Силуанов в ходе Гайдаровского форума, который транслируется на официальном сайте мероприятия. По словам министра, последний фактор является риском не только для российской, но и для мировой экономики в целом. Силуанов напомнил, что ранее запрет на экспорт или ограничение поставок тех или иных товаров выглядели дико, в то время как сейчас такие решения активно принимаются. По его мнению, это будет мешать экономическому росту. Силуанов отметил, что властям РФ также следует заняться снижением рисков для акционерного капитала. По его словам, прибыль от него должна почти на новые рабочие места и производства. Для этого государству стоит защитить собственность бизнеса, предоставить курсовые, налоговые и инфляционные гарантии. Ранее Силуанов сообщил, что в 2021 году федеральный бюджет России был исполнен с профицитом. Прирост ВВП составил 0,4%, передает RT. В начале декабря 2021 года Силуанов заявлял, что профицит бюджета по итогам года будет в рамках 0,5%. При этом дефицит был запланирован в размере 2,4% ВВП, передает агентство Nation News. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Дефицит рабочей силы, геополитика и устойчивое развитие коммерческой деятельности, основанное на социальной и экологической ответственности (ESG), могут стать главными рисками для российской экономики в 2022 году. Такое мнение высказал министр финансов России Антон Силуанов. «Если мы говорим про риски — то это, конечно, риск дефицита рабочей силы. Но может быть, это как раз подстегнет к росту производительности труда. Есть риски ESG. Большой риск у нас — геополитика тоже. И торговый протекционизм», — сообщил Антон Силуанов в ходе Гайдаровского форума, который транслируется на официальном сайте мероприятия. По словам министра, последний фактор является риском не только для российской, но и для мировой экономики в целом. Силуанов напомнил, что ранее запрет на экспорт или ограничение поставок тех или иных товаров выглядели дико, в то время как сейчас такие решения активно принимаются. По его мнению, это будет мешать экономическому росту. Силуанов отметил, что властям РФ также следует заняться снижением рисков для акционерного капитала. По его словам, прибыль от него должна почти на новые рабочие места и производства. Для этого государству стоит защитить собственность бизнеса, предоставить курсовые, налоговые и инфляционные гарантии. Ранее Силуанов сообщил, что в 2021 году федеральный бюджет России был исполнен с профицитом. Прирост ВВП составил 0,4%, передает RT. В начале декабря 2021 года Силуанов заявлял, что профицит бюджета по итогам года будет в рамках 0,5%. При этом дефицит был запланирован в размере 2,4% ВВП, передает агентство Nation News.