13 января 2022

Пермский госуниверситет выплатил студентам более 50 млн рублей

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Компенсации получили более 1200 студентов Фото:
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Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Студенты Пермского классического университета (ПГНИУ) получили в 2021 году от вуза более 50 млн рублей в качестве материальной помощи. В эту сумму входят и выплаты пострадавшим в результате стрельбы 20 сентября.

«Общая сумма выплат, направленных на социальную поддержку студентов Пермского университета, составила более 38 миллионов рублей. Сумма выплат семьям погибших и студентам, пострадавшим после событий 20 сентября, составила 13,2 млн рублей. Ее получили 43 человека», — сообщается в telegram-канале вуза.

Ранее ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников говорил, что вуз выплатит семьям жертв и пострадавшим в результате вооруженного нападения на кампус компенсации от 100 тыс. до 1 млн рублей. Председатель правительства России Михаил Мишустин по поручению президента Владимира Путина выделял на компенсации около 18,5 млн рублей.

Стрельбу в ПГНИУ 20 сентября 2021 года открыл первокурсник Тимур Бекмансуров. В результате погибли шесть человек, несколько десятков были ранены и получили различные травмы. Нападавший был ранен полицейским и задержан. Он полностью признал свою вину. 13 января глава СК Александр Бастрыкин сообщил, что экспертиза признала Бекмансурова вменяемым.

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Студенты Пермского классического университета (ПГНИУ) получили в 2021 году от вуза более 50 млн рублей в качестве материальной помощи. В эту сумму входят и выплаты пострадавшим в результате стрельбы 20 сентября. «Общая сумма выплат, направленных на социальную поддержку студентов Пермского университета, составила более 38 миллионов рублей. Сумма выплат семьям погибших и студентам, пострадавшим после событий 20 сентября, составила 13,2 млн рублей. Ее получили 43 человека», — сообщается в telegram-канале вуза. Ранее ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников говорил, что вуз выплатит семьям жертв и пострадавшим в результате вооруженного нападения на кампус компенсации от 100 тыс. до 1 млн рублей. Председатель правительства России Михаил Мишустин по поручению президента Владимира Путина выделял на компенсации около 18,5 млн рублей. Стрельбу в ПГНИУ 20 сентября 2021 года открыл первокурсник Тимур Бекмансуров. В результате погибли шесть человек, несколько десятков были ранены и получили различные травмы. Нападавший был ранен полицейским и задержан. Он полностью признал свою вину. 13 января глава СК Александр Бастрыкин сообщил, что экспертиза признала Бекмансурова вменяемым.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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