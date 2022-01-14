Лавров высказался о присоединении Казахстана. «Мы вежливые люди»

14 января 2022 в 16:15 Размер текста - 17 +

У России нет привычки зазывать к себе другие страны, заявил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия не будет силой тянуть Казахстан присоединиться к Союзному государству, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, привычка «зазывать» в альянсы характерна больше для других государств. «У нас нет привычки кого-то приглашать. У нас есть процедура, в соответствие с которой если кто-то обращается, мы, конечно же, рассматриваем. Привычка зазывать к себе есть у наших западных коллег. Они сейчас зазывают всех подряд присоединиться к НАТО. Это не наш метод, мы вежливые люди», — рассказал Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, которая транслируется на youtube-канале РБК. Ранее белорусский политолог Юрий Вознесенский предложил Казахстану вступить в Союзное государство России и Беларуси. По его мнению, «было бы замечательно», если бы Москва и Минск пригласили вступить Нур-Султан в альянс. Вознесенский считает, что президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву не помешает поддержка других государств в связи с внешним и внутренним давлением. Россия активно выступает против присоединения к НАТО Украины. Ранее Лавров напомнил, что после объединения ФРГ и ГДР в 1990 году Североатлантический альянс пообещал Москве не расширять свою военную инфраструктуру на восток. По словам главы МИД РФ, позиция России продиктована необходимостью поддерживать безопасность для всех сторон. До этого Лавров пригрозил США и НАТО, что Москва будет действовать в своих интересах, если они не примут предложения РФ по гарантиям безопасности. Первая встреча по данному вопросу прошла в начале января в Женеве. Переговоры России и НАТО шли более четырех часов, передает агентство Nation News. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия не будет силой тянуть Казахстан присоединиться к Союзному государству, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, привычка «зазывать» в альянсы характерна больше для других государств. «У нас нет привычки кого-то приглашать. У нас есть процедура, в соответствие с которой если кто-то обращается, мы, конечно же, рассматриваем. Привычка зазывать к себе есть у наших западных коллег. Они сейчас зазывают всех подряд присоединиться к НАТО. Это не наш метод, мы вежливые люди», — рассказал Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, которая транслируется на youtube-канале РБК. Ранее белорусский политолог Юрий Вознесенский предложил Казахстану вступить в Союзное государство России и Беларуси. По его мнению, «было бы замечательно», если бы Москва и Минск пригласили вступить Нур-Султан в альянс. Вознесенский считает, что президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву не помешает поддержка других государств в связи с внешним и внутренним давлением. Россия активно выступает против присоединения к НАТО Украины. Ранее Лавров напомнил, что после объединения ФРГ и ГДР в 1990 году Североатлантический альянс пообещал Москве не расширять свою военную инфраструктуру на восток. По словам главы МИД РФ, позиция России продиктована необходимостью поддерживать безопасность для всех сторон. До этого Лавров пригрозил США и НАТО, что Москва будет действовать в своих интересах, если они не примут предложения РФ по гарантиям безопасности. Первая встреча по данному вопросу прошла в начале января в Женеве. Переговоры России и НАТО шли более четырех часов, передает агентство Nation News.