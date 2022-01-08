Политолог предложил Казахстану вступить в союз РФ и Белоруссии

09 января 2022 в 02:48 Размер текста - 17 +

Политолог призвал пригласить Казахстан в Союзное государство Фото: официальный сайт президента Казахстана Казахстану нужно предложить вступить в Союзное государство России и Белоруссии. Так считает белорусский политолог Юрий Воскресенский. «Это было бы замечательно, если бы президент Белоруссии пригласил Казахстан официально, или президент России, или оба президента, вступить в наш союз», — сказал Воскресенский в эфире стрима «Главный. Тур». По его мнению, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сейчас сталкивается с внешним и внутренним давлением и ему не помешало бы объединение с другими странами. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым митинги по всей стране. Массовые протесты в Казахстане начались еще 2 января. Толпы людей вышли на улицы из-за резкого повышения цен на газ. К 6 января протесты охватили всю страну. В столкновениях с протестующими погибли 18 силовиков. Несколько их них были найдены с отсеченными головами, что по данным СМИ может говорит о вмешательстве в протесты террористических организаций. В стране ввели чрезвычайное положение до 19 января. Россия и некоторые другие страны в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направили в страну своих миротворцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Казахстану нужно предложить вступить в Союзное государство России и Белоруссии. Так считает белорусский политолог Юрий Воскресенский. «Это было бы замечательно, если бы президент Белоруссии пригласил Казахстан официально, или президент России, или оба президента, вступить в наш союз», — сказал Воскресенский в эфире стрима «Главный. Тур». По его мнению, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сейчас сталкивается с внешним и внутренним давлением и ему не помешало бы объединение с другими странами. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым митинги по всей стране. Массовые протесты в Казахстане начались еще 2 января. Толпы людей вышли на улицы из-за резкого повышения цен на газ. К 6 января протесты охватили всю страну. В столкновениях с протестующими погибли 18 силовиков. Несколько их них были найдены с отсеченными головами, что по данным СМИ может говорит о вмешательстве в протесты террористических организаций. В стране ввели чрезвычайное положение до 19 января. Россия и некоторые другие страны в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направили в страну своих миротворцев.