Лавров возвысил Россию над Украиной для НАТО

14 января 2022 в 14:32 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров напомнил, что пообещали России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Переговоры России и НАТО Украина хочет вступить в НАТО, а России пообещали президенты и уважаемые люди, что альянс не будет расширяться на восток. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он спросил, почему важнее Украина, а не Россия. «Украина хочет и мы эту хотелку обязательно будет выполнять. А чего хочет Россия вы не хотите узнать? Разве Россия менее важна для Европы, чем Украина? У вас логика или-или. Или Украину ублажить, или не знаю что. А у нас логика такая, чтобы все чувствовали себя в безопасности и, чтобы никто не чувств себя ущемленным», — сказал Сергей Лавров во время пресс-конференции, которая транслируется на youtube-канале МИД РФ. По его словам, после объединения Германии России пообещали не продвигать восточную инфраструктуру НАТО на восток. Россия тоже этого хотела, а Украина хочет вступления в НАТО, заявил Лавров. «Украина просто хочет, а нам то это обещали президенты, уважаемые люди. Поэтому мы рассчитываем, что в Германии помнят, какая была позиция у нашей страны, когда Германия захотела объединиться», — высказался он. Ранее глава МИД пригрозил США и НАТО, что Россия будет действовать в своих интересах, если не будут приняты предложения по гарантиям безопасности. Он отметил, что Москва ждет письменного ответа, но готовится к любой ситуации. РФ требует от альянса не расширяться на восток и не включать в состав Украину. В НАТО не согласны с этими предложениями и не планируют идти на компромисс в вопросе расширения на восток. Включение Украины в организацию нужно обсуждать с Киевом, считает первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украина хочет вступить в НАТО, а России пообещали президенты и уважаемые люди, что альянс не будет расширяться на восток. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он спросил, почему важнее Украина, а не Россия. «Украина хочет и мы эту хотелку обязательно будет выполнять. А чего хочет Россия вы не хотите узнать? Разве Россия менее важна для Европы, чем Украина? У вас логика или-или. Или Украину ублажить, или не знаю что. А у нас логика такая, чтобы все чувствовали себя в безопасности и, чтобы никто не чувств себя ущемленным», — сказал Сергей Лавров во время пресс-конференции, которая транслируется на youtube-канале МИД РФ. По его словам, после объединения Германии России пообещали не продвигать восточную инфраструктуру НАТО на восток. Россия тоже этого хотела, а Украина хочет вступления в НАТО, заявил Лавров. «Украина просто хочет, а нам то это обещали президенты, уважаемые люди. Поэтому мы рассчитываем, что в Германии помнят, какая была позиция у нашей страны, когда Германия захотела объединиться», — высказался он. Ранее глава МИД пригрозил США и НАТО, что Россия будет действовать в своих интересах, если не будут приняты предложения по гарантиям безопасности. Он отметил, что Москва ждет письменного ответа, но готовится к любой ситуации. РФ требует от альянса не расширяться на восток и не включать в состав Украину. В НАТО не согласны с этими предложениями и не планируют идти на компромисс в вопросе расширения на восток. Включение Украины в организацию нужно обсуждать с Киевом, считает первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.