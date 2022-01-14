Депутат Госдумы: власти РФ хотят сделать вакцинацию платной

Первая вакцинация от коронавируса с марта 2022 года может стать платной. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.
«В правительстве есть желание с марта этого года сделать прививку от коронавируса платной. Антиваксер? Плати!», — отметил Иванов. Он подчеркнул, что этим дело, скорее всего, не ограничится. «Уже весной реабилитация после COVID-19 для непривитых тоже может стать платной. Не привился вовремя? Плати!» — добавил Иванов.
Максим Иванов является свердловским депутатом Госдумы. Он привел в пример США, где, по его словам, за вакцинацию платят 40 долларов.
Первая вакцинация от коронавируса с марта 2022 года может стать платной. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. «В правительстве есть желание с марта этого года сделать прививку от коронавируса платной. Антиваксер? Плати!», — отметил Иванов. Он подчеркнул, что этим дело, скорее всего, не ограничится. «Уже весной реабилитация после COVID-19 для непривитых тоже может стать платной. Не привился вовремя? Плати!» — добавил Иванов. Максим Иванов является свердловским депутатом Госдумы. Он привел в пример США, где, по его словам, за вакцинацию платят 40 долларов.