Путин назначил Грызлова послом России в Беларуси

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XVI съезд Единой России, второй день. Москва, грызлов борис, портрет
Борис Грызлов получил новую должность Фото:

Послом России в Беларуси назначен Борис Грызлов. Об этом сообщается в указе президента РФ, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Грызлова Бориса Вячеславовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Белоруссия», — говорится в документе. Указ датирован 14 января 2022 года.

Предыдущим послом России в Белоруссии являлся Евгений Лукьянов. Он занимал эту должность с марта 2021 года. Борис Грызлов является председателем Высшего совета партии «Единая Россия».

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Послом России в Беларуси назначен Борис Грызлов. Об этом сообщается в указе президента РФ, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации. «Назначить Грызлова Бориса Вячеславовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Белоруссия», — говорится в документе. Указ датирован 14 января 2022 года. Предыдущим послом России в Белоруссии являлся Евгений Лукьянов. Он занимал эту должность с марта 2021 года. Борис Грызлов является председателем Высшего совета партии «Единая Россия».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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