Путин назначил Грызлова послом России в Беларуси

Послом России в Беларуси назначен Борис Грызлов. Об этом сообщается в указе президента РФ, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации. «Назначить Грызлова Бориса Вячеславовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Белоруссия», — говорится в документе. Указ датирован 14 января 2022 года. Предыдущим послом России в Белоруссии являлся Евгений Лукьянов. Он занимал эту должность с марта 2021 года. Борис Грызлов является председателем Высшего совета партии «Единая Россия».