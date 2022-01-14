Сбербанк увеличил прибыль почти в два раза за счет комиссий

14 января 2022 в 17:42 Размер текста - 17 +

Операции с банковскими картами принесли Сбербанку 578,9 миллиарда рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU Сбербанк увеличил чистую прибыль за 2021 год в два раза за счет операций с банковскими картами. Об этом сообщает пресс-служба банка. Доходы от операций с картами, включая эквайринг, увеличились почти на 40%. «Банк заработал 1,237 триллиона рублей чистой прибыли без учета событий после отчетной даты. Рентабельность капитала составила 24,8%, а рентабельность активов — 3,5%. Чистый комиссионный доход вырос на 13,5% и составил 578,9 миллиарда рублей», — сообщается на официальном сайте Сбербанка. Чистая прибыль банка за 2020 год составила 781,6 миллиарда рублей. Доходы за 2021 год стали рекордными за всю историю Сбербанка. Основным драйвером роста прибыли стали операции с банковскими картами, в том числе эквайринг. Они принесли Сбербанку 578,9 миллиарда рублей — это на 40% больше, чем в прошлом году. Финансовый директор кредитной организации Александра Бурико отметила, что технологические решения повысили доступность и качество финансовых услуг. В частности, в декабре 2021 года число пользователей «Сбербанк Онлайн» превысило 73 миллиона человек. В декабре 2021 года Сбербанк второй раз за месяц повысил ставки по ипотеке на новостройке и вторичное жилье. Так, по обеим программам купить квартиру теперь можно под 9,3% годовых вместо 8,8%. Предыдущее повышение ставки на пол процента было 15 ноября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сбербанк увеличил чистую прибыль за 2021 год в два раза за счет операций с банковскими картами. Об этом сообщает пресс-служба банка. Доходы от операций с картами, включая эквайринг, увеличились почти на 40%. «Банк заработал 1,237 триллиона рублей чистой прибыли без учета событий после отчетной даты. Рентабельность капитала составила 24,8%, а рентабельность активов — 3,5%. Чистый комиссионный доход вырос на 13,5% и составил 578,9 миллиарда рублей», — сообщается на официальном сайте Сбербанка. Чистая прибыль банка за 2020 год составила 781,6 миллиарда рублей. Доходы за 2021 год стали рекордными за всю историю Сбербанка. Основным драйвером роста прибыли стали операции с банковскими картами, в том числе эквайринг. Они принесли Сбербанку 578,9 миллиарда рублей — это на 40% больше, чем в прошлом году. Финансовый директор кредитной организации Александра Бурико отметила, что технологические решения повысили доступность и качество финансовых услуг. В частности, в декабре 2021 года число пользователей «Сбербанк Онлайн» превысило 73 миллиона человек. В декабре 2021 года Сбербанк второй раз за месяц повысил ставки по ипотеке на новостройке и вторичное жилье. Так, по обеим программам купить квартиру теперь можно под 9,3% годовых вместо 8,8%. Предыдущее повышение ставки на пол процента было 15 ноября.