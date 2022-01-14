В Кремле высказались о введении платной вакцинации от COVID 14 января 2022 в 17:56 Размер текста - 17 + Платной вакцинации от коронавируса в РФ не будет, отметили в Кремле Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В России не станут отменять бесплатную вакцинацию от коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста ТАСС. Таким образом он отреагировал на ранее появившуюся информацию о том, что весной в России вакцинацию от коронавируса первым компонентом вакцины могут сделать платной. Об этом чуть раньше на своей странице в Facebook написал свердловский депутат Госдумы Максим Иванов. Он также заявлял, что платной может стать и реабилитация непривитых россиян, переболевших коронавирусом. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. В России не станут отменять бесплатную вакцинацию от коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста ТАСС. Таким образом он отреагировал на ранее появившуюся информацию о том, что весной в России вакцинацию от коронавируса первым компонентом вакцины могут сделать платной. Об этом чуть раньше на своей странице в Facebook написал свердловский депутат Госдумы Максим Иванов. Он также заявлял, что платной может стать и реабилитация непривитых россиян, переболевших коронавирусом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям