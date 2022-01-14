В Кремле высказались о введении платной вакцинации от COVID

В России не станут отменять бесплатную вакцинацию от коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста ТАСС. Таким образом он отреагировал на ранее появившуюся информацию о том, что весной в России вакцинацию от коронавируса первым компонентом вакцины могут сделать платной.
Об этом чуть раньше на своей странице в Facebook написал свердловский депутат Госдумы Максим Иванов. Он также заявлял, что платной может стать и реабилитация непривитых россиян, переболевших коронавирусом.
В России не станут отменять бесплатную вакцинацию от коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста ТАСС. Таким образом он отреагировал на ранее появившуюся информацию о том, что весной в России вакцинацию от коронавируса первым компонентом вакцины могут сделать платной. Об этом чуть раньше на своей странице в Facebook написал свердловский депутат Госдумы Максим Иванов. Он также заявлял, что платной может стать и реабилитация непривитых россиян, переболевших коронавирусом.