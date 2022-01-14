В Кремле высказались о введении платной вакцинации от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация. Тюмень, медсестра, медик, прививка, шприц, вакцина, резиновые перчатки, вакцинация, руки в перчатках, доктор, коронавирус, covid, ковид, спутник v, синие перчатки
Платной вакцинации от коронавируса в РФ не будет, отметили в Кремле Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России не станут отменять бесплатную вакцинацию от коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста ТАСС. Таким образом он отреагировал на ранее появившуюся информацию о том, что весной в России вакцинацию от коронавируса первым компонентом вакцины могут сделать платной.

Об этом чуть раньше на своей странице в Facebook написал свердловский депутат Госдумы Максим Иванов. Он также заявлял, что платной может стать и реабилитация непривитых россиян, переболевших коронавирусом.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России не станут отменять бесплатную вакцинацию от коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста ТАСС. Таким образом он отреагировал на ранее появившуюся информацию о том, что весной в России вакцинацию от коронавируса первым компонентом вакцины могут сделать платной. Об этом чуть раньше на своей странице в Facebook написал свердловский депутат Госдумы Максим Иванов. Он также заявлял, что платной может стать и реабилитация непривитых россиян, переболевших коронавирусом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...