Вахтовики ЯНАО возмутились требованиям о карантине для привитых

Сообщение о карантине для вахтовиков в ЯНАО вызвало ажиотаж среди сотрудников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за требования о карантине для приезжающих на вахту сотрудников, которые были привиты от COVID семь месяцев назад, на предприятие «Газпром добыча Ямбург» в ЯНАО, рабочие начали возмущаться. Спор о надобности такой процедуры идет на официальной странице компании в соцсети «ВКонтакте».

«Бред полнейший! Смысл от этой обсервации, если все привиты! И сертификат действует один год, а не семь месяцев! Опять показуха», — написал Александр Пухов.

Подобных комментариев под постом уже порядка трехсот. «А судами еще не завалили контору? Двухкомпонентная [вакцина] дана на год, титр антител высокий. Так какого лешего делать ревакцинацию?» — написал Георгий Колосов.

Многие вахтовики выразили опасения, что в обсервацию им придется добираться за свой счет. «А как работников доставлять будут на Ямбург на обсервацию? Отдельным самолетом или вместе со всеми? И потом не вакцинированные едут в шестой модуль, а остальные на работу?» — поинтересовался Андрей Сысолин. В «Газпром добыча Ямбург» заявили, что добираться сотрудникам придется самостоятельно.

Получить оперативный комментарий в компании не удалось. На звонки корреспондента никто не ответил.

Ранее сообщалось, что все привитые вахтовики с 1 февраля, приезжая на работу в «Газпром добыча Ямбург», обязаны пройти двухнедельный карантин. Это условия распространяется на тех, кто был привит более шести месяцев назад.

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