Вахтовики ЯНАО возмутились требованиям о карантине для привитых

Из-за требования о карантине для приезжающих на вахту сотрудников, которые были привиты от COVID семь месяцев назад, на предприятие «Газпром добыча Ямбург» в ЯНАО, рабочие начали возмущаться. Спор о надобности такой процедуры идет на официальной странице компании в соцсети «ВКонтакте».
«Бред полнейший! Смысл от этой обсервации, если все привиты! И сертификат действует один год, а не семь месяцев! Опять показуха», — написал Александр Пухов.
Подобных комментариев под постом уже порядка трехсот. «А судами еще не завалили контору? Двухкомпонентная [вакцина] дана на год, титр антител высокий. Так какого лешего делать ревакцинацию?» — написал Георгий Колосов.
Многие вахтовики выразили опасения, что в обсервацию им придется добираться за свой счет. «А как работников доставлять будут на Ямбург на обсервацию? Отдельным самолетом или вместе со всеми? И потом не вакцинированные едут в шестой модуль, а остальные на работу?» — поинтересовался Андрей Сысолин. В «Газпром добыча Ямбург» заявили, что добираться сотрудникам придется самостоятельно.
Получить оперативный комментарий в компании не удалось. На звонки корреспондента никто не ответил.
Ранее сообщалось, что все привитые вахтовики с 1 февраля, приезжая на работу в «Газпром добыча Ямбург», обязаны пройти двухнедельный карантин. Это условия распространяется на тех, кто был привит более шести месяцев назад.
Из-за требования о карантине для приезжающих на вахту сотрудников, которые были привиты от COVID семь месяцев назад, на предприятие «Газпром добыча Ямбург» в ЯНАО, рабочие начали возмущаться. Спор о надобности такой процедуры идет на официальной странице компании в соцсети «ВКонтакте». «Бред полнейший! Смысл от этой обсервации, если все привиты! И сертификат действует один год, а не семь месяцев! Опять показуха», — написал Александр Пухов. Подобных комментариев под постом уже порядка трехсот. «А судами еще не завалили контору? Двухкомпонентная [вакцина] дана на год, титр антител высокий. Так какого лешего делать ревакцинацию?» — написал Георгий Колосов. Многие вахтовики выразили опасения, что в обсервацию им придется добираться за свой счет. «А как работников доставлять будут на Ямбург на обсервацию? Отдельным самолетом или вместе со всеми? И потом не вакцинированные едут в шестой модуль, а остальные на работу?» — поинтересовался Андрей Сысолин. В «Газпром добыча Ямбург» заявили, что добираться сотрудникам придется самостоятельно. Получить оперативный комментарий в компании не удалось. На звонки корреспондента никто не ответил. Ранее сообщалось, что все привитые вахтовики с 1 февраля, приезжая на работу в «Газпром добыча Ямбург», обязаны пройти двухнедельный карантин. Это условия распространяется на тех, кто был привит более шести месяцев назад.