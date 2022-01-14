ФСБ поймала хакеров, за которых в США обещали 10 млн долларов

ФСБ изъяла у группировки REvil более 500 миллионов рублей и 20 элитных автомобилей (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

ФСБ России пресекла деятельность хакерской группировки REvil, которая рассылала компьютерные вирусы для вымогательства денег. Поводом для расследования стало обращение властей США. По их данным, группировка REvil пыталась атаковать информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний.

«ФСБ во взаимодействии со Следственным департаментом МВД России в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях пресечена деятельность членов преступного сообщества. Основанием для розыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США», — цитирует сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ ТАСС.

Власти США передали российским силовикам информацию о лидере преступного сообщества и его причастности к атакам на информационные ресурсы иностранных компаний. В частности, хакеры нападали на компанию Apple и правительство Техаса. Хакеры REvil рассылали вредоносное ПО, которое зашифровывало информацию. За возвращение доступа к данным они требовали деньги.

ФСБ России установила полный состав REvil, а также причастность группировки к хищению средств со счетов иностранных граждан. Чтобы обналичить деньги, хакеры покупали в интернете дорогостоящие товары. В частности, сотрудники ФСБ обнаружили у них 20 автомобилей премиум-класса, приобретенных на краденые средства. Также них изъяли свыше 426 миллионов рублей, 600 тысяч долларов и 500 тысяч евро (общая сумма превысила 500 миллионов рублей).

Задержанным хакерам предъявлены обвинения по части 2 статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Группировка REvil была полностью нейтрализована. ФСБ России уведомила власти США об успешном завершении операции.

Ранее Госдепартамент США пообещал заплатить до 10 миллионов долларов за сведения о людях, которые относились к REvil. Вашингтон связывал эту группировку с российскими спецслужбами. Власти США, в частности, обвиняют REvil в кибератаке на медиахолдинг Sinclair Broadcast Group.

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