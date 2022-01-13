Свердловчанина, который обращался к Бастрыкину, вызвали в СК

14 января 2022 в 18:48 Размер текста - 17 +

Глава следственного комитета поручил руководителю СУ по Свердловской области представить результаты проверки Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Жителя Екатеринбурга Валерия Бауэра, который опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение к председателю следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, вызвали в следственный комитет Кировского района Екатеринбурга (Свердловская область). Мужчина написал заявление. Об этом URA.RU сообщил сам Валерий. «Был у следователя, два с половиной часа общались. Я предоставил ему солидный пакет документов как на бумажном, так и электроном носителе. Также сообщил ему, что у меня есть еще огромный пакет доказательств и по необходимости готов предоставить», — рассказал горожанин. Мужчина надеется, что следственный комитет проведет беспристрастную проверку. «Я верю, что после проверки заявления и всех доказательств можно будет пересмотреть дело в суде. Все, чего я хочу — больше времени проводить с дочерью и заниматься ее здоровьем», — поделился Валерий. Ранее URA.RU писало, что отец девочки утверждает, что после развода бывшая супруга препятствует получению квалифицированной медицинской помощи, без которой ребенок станет инвалидом. Глава следственного комитета поручил руководителю СУ по Свердловской области Михаилу Богинскому представить доклад о ситуации. Бывшая супруга Луиза, которая делит 4-летнего ребенка с бывшим мужем, обвинила экс-супруга в побоях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жителя Екатеринбурга Валерия Бауэра, который опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение к председателю следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, вызвали в следственный комитет Кировского района Екатеринбурга (Свердловская область). Мужчина написал заявление. Об этом URA.RU сообщил сам Валерий. «Был у следователя, два с половиной часа общались. Я предоставил ему солидный пакет документов как на бумажном, так и электроном носителе. Также сообщил ему, что у меня есть еще огромный пакет доказательств и по необходимости готов предоставить», — рассказал горожанин. Мужчина надеется, что следственный комитет проведет беспристрастную проверку. «Я верю, что после проверки заявления и всех доказательств можно будет пересмотреть дело в суде. Все, чего я хочу — больше времени проводить с дочерью и заниматься ее здоровьем», — поделился Валерий. Ранее URA.RU писало, что отец девочки утверждает, что после развода бывшая супруга препятствует получению квалифицированной медицинской помощи, без которой ребенок станет инвалидом. Глава следственного комитета поручил руководителю СУ по Свердловской области Михаилу Богинскому представить доклад о ситуации. Бывшая супруга Луиза, которая делит 4-летнего ребенка с бывшим мужем, обвинила экс-супруга в побоях.