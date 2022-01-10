Бастрыкин вмешался в конфликт экс-супругов из Екатеринбурга

Александр Бастрыкин отреагировал на обращение екатеринбуржца и дал поручение Фото: Официальный сайт Президента РФ

Председатель СК России Александр Бастрыкин отреагировал на обращение екатеринбуржца, который обвинил бывшую супругу в ненадлежащем уходе за их общим ребенком. Бастрыкин поручил руководителю СУ по Свердловской области Михаилу Богинскому разобраться в ситуации и доложить по результату проверки. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

«К председателю СК России А.И. Бастрыкину обратился житель Екатеринбурга, сообщивший о препятствовании в получении квалифицированной медицинской помощи ребенку со стороны бывшей супруги. Глава Следственного комитета поручил руководителю СУ по Свердловской области Богинскому М.В. представить доклад о ситуации, озвученной в обращении», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что житель Екатеринбурга Валерий Бауэр опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение к председателю следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Мужчина просит защитить право своей 4-летней дочери на лечение. Отец девочки утверждает, что после развода бывшая супруга препятствует получению квалифицированной медицинской помощи, без которой ребенок станет инвалидом.

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