Бастрыкин вмешался в конфликт экс-супругов из Екатеринбурга

Александр Бастрыкин отреагировал на обращение екатеринбуржца и дал поручениеФото: Официальный сайт Президента РФ
Председатель СК России Александр Бастрыкин отреагировал на обращение екатеринбуржца, который обвинил бывшую супругу в ненадлежащем уходе за их общим ребенком. Бастрыкин поручил руководителю СУ по Свердловской области Михаилу Богинскому разобраться в ситуации и доложить по результату проверки. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
«К председателю СК России А.И. Бастрыкину обратился житель Екатеринбурга, сообщивший о препятствовании в получении квалифицированной медицинской помощи ребенку со стороны бывшей супруги. Глава Следственного комитета поручил руководителю СУ по Свердловской области Богинскому М.В. представить доклад о ситуации, озвученной в обращении», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что житель Екатеринбурга Валерий Бауэр опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение к председателю следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Мужчина просит защитить право своей 4-летней дочери на лечение. Отец девочки утверждает, что после развода бывшая супруга препятствует получению квалифицированной медицинской помощи, без которой ребенок станет инвалидом.
Председатель СК России Александр Бастрыкин отреагировал на обращение екатеринбуржца, который обвинил бывшую супругу в ненадлежащем уходе за их общим ребенком. Бастрыкин поручил руководителю СУ по Свердловской области Михаилу Богинскому разобраться в ситуации и доложить по результату проверки. Об этом сообщает пресс-служба СКР. «К председателю СК России А.И. Бастрыкину обратился житель Екатеринбурга, сообщивший о препятствовании в получении квалифицированной медицинской помощи ребенку со стороны бывшей супруги. Глава Следственного комитета поручил руководителю СУ по Свердловской области Богинскому М.В. представить доклад о ситуации, озвученной в обращении», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что житель Екатеринбурга Валерий Бауэр опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение к председателю следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Мужчина просит защитить право своей 4-летней дочери на лечение. Отец девочки утверждает, что после развода бывшая супруга препятствует получению квалифицированной медицинской помощи, без которой ребенок станет инвалидом.