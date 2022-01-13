В фонде капитального ремонта заявили, что работы по этому дому завершены Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Подрядная организация фонда капитального ремонта в Пыть-Яхе бросила дом №16 во 2-м микрорайоне города, не завершив работы по реконструкции фасадов здания. Об этом URA.RU сообщили житель многоквартирника Николай Пшеницын.

«У нас возле дома остался мусор, не доделаны двери, крыльцо установлено непонятно как, рабочих нет — исчезли куда-то. Около двух месяцев все жители дома жили без дверей в подъезды, их сняли в ноябре, а вернули в конце декабря. Это какой-то кошмар, кто будет платить за теплопотери дома?» — рассказывает житель.

Пшеницын рассказал, что ремонтные работы подрядчик «Архстройпроект» начал в октябре и они до сих пор не завершены — возле дома остался мусор, не работает освещение возле подъездов, входные двери не утеплены, а фасадная отделка входных групп сделана якобы для отвода глаз — внутри конструкции крылец не поменяны. Жильцы дома обращались за помощью к депутату Антону Дружинину. «Я сам обследовал территорию и наблюдал, что действительно ремонтные работы там не проведены, а то, что сделано было произведено для отвода глаз. Я направлял жалобу в жилищную инспекцию и в управляющую компанию „Пыть-Яхжилсервис“, но толку от этого мало. Пришли ответы, что нарушений не выявлено», — говорит Дружинин.

В пресс-службе «Фонда капитального ремонта» опровергли информацию Пшеницына и сообщили, что работы по дому завершены в полном объеме, а дверь с входной группы была снята лишь в одном подъезде в ноябре и была установлена в этом же месяце. «Ремонты завершены по этому дому 24 декабря и никаких замечаний нашими специалистами не установлено. Двери были сняты в ноябре для расширения проемов по просьбе администрации, потому что в одном из подъездов живет инвалид. Сдачу дома подрядчик задержал на два месяца, но именно из-за выполнения просьбы администрации. На следующей неделе мы направим сотрудника фонда в Пыть-Ях для проведения проверки». Пресс-секретарь также сообщил, что при выявлении нарушений подрядчик понесет ответственность. В случае выявления теплопотерь он будет компенсировать затраты жильцов.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО рабочие бросили ремонт подъезда из-за невыплаты зарплаты. Нижневартовцы пожаловались на управляющую компанию и подрядчика в городскую мэрию, где на исполнителя работ наложили штраф за срыв сроков ремонта, который должен был завершиться двумя месяцами ранее.

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