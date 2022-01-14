«Омикрон» стремительно распространяется по Москве

Более половины москвичей, болеющих сейчас коронавирусом, заразились штаммом «Омикрон». Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«На сегодняшний день можно с уверенностью говорить о том, что больше половины заболевших — это заболевшие „Омикроном“», — отметил Собянин в эфире телеканала «Россия 1». Он отметил, что чуть раньше этот показатель составлял 41%.
Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко ранее призвал мобилизовать единую службу 122. Он объяснил это приближением новой волны коронавируса, а именно — штамма «Омикрон».
Более половины москвичей, болеющих сейчас коронавирусом, заразились штаммом «Омикрон». Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. «На сегодняшний день можно с уверенностью говорить о том, что больше половины заболевших — это заболевшие „Омикроном“», — отметил Собянин в эфире телеканала «Россия 1». Он отметил, что чуть раньше этот показатель составлял 41%. Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко ранее призвал мобилизовать единую службу 122. Он объяснил это приближением новой волны коронавируса, а именно — штамма «Омикрон».