«Омикрон» стремительно распространяется по Москве

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Марафон Российского общества Знание - Новое знание. Москва, собянин сергей
Собянин рассказал о распространении «Омикрона» по Москве Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Более половины москвичей, болеющих сейчас коронавирусом, заразились штаммом «Омикрон». Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«На сегодняшний день можно с уверенностью говорить о том, что больше половины заболевших — это заболевшие „Омикроном“», — отметил Собянин в эфире телеканала «Россия 1». Он отметил, что чуть раньше этот показатель составлял 41%.

Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко ранее призвал мобилизовать единую службу 122. Он объяснил это приближением новой волны коронавируса, а именно — штамма «Омикрон».

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Более половины москвичей, болеющих сейчас коронавирусом, заразились штаммом «Омикрон». Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. «На сегодняшний день можно с уверенностью говорить о том, что больше половины заболевших — это заболевшие „Омикроном“», — отметил Собянин в эфире телеканала «Россия 1». Он отметил, что чуть раньше этот показатель составлял 41%. Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко ранее призвал мобилизовать единую службу 122. Он объяснил это приближением новой волны коронавируса, а именно — штамма «Омикрон».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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