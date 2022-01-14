«Омикрон» стремительно распространяется по Москве 14 января 2022 в 19:23 Размер текста - 17 + Собянин рассказал о распространении «Омикрона» по Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Более половины москвичей, болеющих сейчас коронавирусом, заразились штаммом «Омикрон». Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. «На сегодняшний день можно с уверенностью говорить о том, что больше половины заболевших — это заболевшие „Омикроном“», — отметил Собянин в эфире телеканала «Россия 1». Он отметил, что чуть раньше этот показатель составлял 41%. Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко ранее призвал мобилизовать единую службу 122. Он объяснил это приближением новой волны коронавируса, а именно — штамма «Омикрон». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Более половины москвичей, болеющих сейчас коронавирусом, заразились штаммом «Омикрон». Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. «На сегодняшний день можно с уверенностью говорить о том, что больше половины заболевших — это заболевшие „Омикроном“», — отметил Собянин в эфире телеканала «Россия 1». Он отметил, что чуть раньше этот показатель составлял 41%. Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко ранее призвал мобилизовать единую службу 122. Он объяснил это приближением новой волны коронавируса, а именно — штамма «Омикрон». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям