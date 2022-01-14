В России начали мобилизацию перед волной «Омикрона»

14 января 2022 в 18:01 Размер текста - 17 +

Во время пятой волны коронавируса Россия столкнется с пиковыми нагрузками на систему здравоохранения, считает Дмитрий Чернышенко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко призвал мобилизовать единую службу 122, которая принимает звонки по вопросам, касающихся коронавируса. Сделать это, по его словам, необходимо в преддверии новой волны COVID-19. В частности, правительство РФ направило в регионы 700 миллионов рублей, чтобы усовершенствовать работу колл-центров 122. «Отчетливо видны признаки пятой волны коронавируса, во время которой мы столкнемся с пиковыми нагрузками на систему здравоохранения, а также на телекоммуникационную систему. Правительство держит на контроле вопрос эффективности работы системы этих колл-центров. Субсидии общим объемом 700 миллионов рублей доведены до регионов. Эти средства должны быть использованы для дооснащения колл-центров, усиления штата операторов и внедрения голосовых помощников на базе искусственного интеллекта», — передала URA.RU слова Дмитрия Чернышенко пресс-служба вице-премьера. Колл-центры 122 маршрутизируют звонки граждан в медучреждения и службы скорой помощи. Чернышенко также поручил провести стресс-тестирование сотрудников единой службы, чтобы проверить их готовность к пиковым нагрузкам. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что правительство страны более подготовлено к новой волне коронавируса. По его словам, новый штамм COVID-19 «Омикрон» является более опасным с точки зрения заразности. Однако власти РФ научились правильно реагировать на всплески заболеваемости, быстро мобилизироваться, расширять количество койко-мест по регионам и ликвидировать дефицит кислорода и СИЗов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко призвал мобилизовать единую службу 122, которая принимает звонки по вопросам, касающихся коронавируса. Сделать это, по его словам, необходимо в преддверии новой волны COVID-19. В частности, правительство РФ направило в регионы 700 миллионов рублей, чтобы усовершенствовать работу колл-центров 122. «Отчетливо видны признаки пятой волны коронавируса, во время которой мы столкнемся с пиковыми нагрузками на систему здравоохранения, а также на телекоммуникационную систему. Правительство держит на контроле вопрос эффективности работы системы этих колл-центров. Субсидии общим объемом 700 миллионов рублей доведены до регионов. Эти средства должны быть использованы для дооснащения колл-центров, усиления штата операторов и внедрения голосовых помощников на базе искусственного интеллекта», — передала URA.RU слова Дмитрия Чернышенко пресс-служба вице-премьера. Колл-центры 122 маршрутизируют звонки граждан в медучреждения и службы скорой помощи. Чернышенко также поручил провести стресс-тестирование сотрудников единой службы, чтобы проверить их готовность к пиковым нагрузкам. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что правительство страны более подготовлено к новой волне коронавируса. По его словам, новый штамм COVID-19 «Омикрон» является более опасным с точки зрения заразности. Однако власти РФ научились правильно реагировать на всплески заболеваемости, быстро мобилизироваться, расширять количество койко-мест по регионам и ликвидировать дефицит кислорода и СИЗов.