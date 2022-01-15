Бывший пиарщик свердловского парламента стал медиаменеджером

Алексей Сидорский работал в парламенте с 2000-х годов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Бывший руководитель пресс-службы заксобрания Свердловской области Алексей Сидорский возглавил уральский отдел информационного агентства SM.News. Информация об этом появилась на сайте издания.

«Я никогда не отделял себя от журналистского сообщества, но почувствовал, что засиделся на одном месте. Я заработал большой опыт и связи, мне интересно попробовать себя в этой сфере. И если получится новому для Урала изданию помочь заработать имя, я буду очень рад», — говорит Сидорский.

URA.RU попыталось связаться с Алексеем Сидорским, но на звонок корреспондента никто не ответил. Ранее агентство писало, что Сидорский покинет свой пост. Он работал в заксобрании больше 15 лет и отвечал за связи со СМИ и общественностью.