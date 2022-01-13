Единороссы Сургута избрали новый состав политсовета

В состав сургутского политсовета ЕР вошел 21 человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Единая Россия» в Сургуте определилась с кандидатурой секретаря и составом местного политсовета партии. Эти решения были приняты во время городской конференции ЕР, передает корреспондент URA.RU.

На пост секретаря местного отделения партии претендовал глава Сургута Андрей Филатов и и. о. генерального директора издательского дома «Новости Югры» Андрей Стеценко. Большинством голосов избран был мэр. «Спасибо за такое высокое доверие, обещаю приложить профессиональные силы, личные силы для достижения наших целей. Этот год показал, что в такой команде единомышленников у нас многое получится», — прокомментировал Филатов.

Затем сургутские единороссы перешли к голосованию за состав местного политсовета. В итоге в него вошли — Ринат Айсин, Михаил Бехтин, Владислав Брылеев, Татьяна Бычкова, Давыд Глуховский, Михаил Гуменюк, Артем Кириленко, Виталий Мазуров, Александр Маловецкий, Виктор Пономарев, Александр Сальников, Роман Северчуков, Максим Слепов, Анна Томазова, Эмилия Трапезникова, Степан Прискарь, Ирина Урванцева, Андрей Филатов, Анна Хотмирова, Василий Юркин и Айдар Явишев.

Ранее URA.RU сообщало, что на 27 января намечено проведение региональной партийной конференции. Ожидается, что в составе президиума регионального политсовета произойдут изменения.

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