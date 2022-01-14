Голикова озвучила число россиян, зараженных «Омикроном»

В России заявлено 783 случая заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что более половины случаев заражения «Омикроном» приходятся на Москву.
«По состоянию на вчерашний день (13 января 2022 года) на территории Российской Федерации зарегистрированы 783 случая заражения. Из них 53% приходится на Москву. Столичный регион традиционно принимает на себя первый удар как крупный хаб и крупный транспортный узел», — сообщила Татьяна Голикова в ходе брифинга по ситуации с COVID-19, который транслируется на телеканале «Россия 24».
По словам вице-премьера, с 10 января число инфицированных «Омикроном» в России выросло в 2,6 раза. Голикова предположила, что за счет высокой скорости распространения новая мутация постепенно вытесним доминирующий в РФ штамм COVID-19 «Дельта».
По данным на 13 января 2022 года «Омикрон» был обнаружен в 19 регионах России. В их числе Московская, Астраханская, Вологодская, Ленинградская, Мурманская, Орловская, Оренбургская, Рязанская, Нижегородская, Амурская и Воронежская области. Также «Омикрон» обнаружили в Москве, Санкт-Петербурге, Ставропольском и Пермском краях, Якутии, Ингушетии и Башкортостане.
В России заявлено 783 случая заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что более половины случаев заражения «Омикроном» приходятся на Москву. «По состоянию на вчерашний день (13 января 2022 года) на территории Российской Федерации зарегистрированы 783 случая заражения. Из них 53% приходится на Москву. Столичный регион традиционно принимает на себя первый удар как крупный хаб и крупный транспортный узел», — сообщила Татьяна Голикова в ходе брифинга по ситуации с COVID-19, который транслируется на телеканале «Россия 24». По словам вице-премьера, с 10 января число инфицированных «Омикроном» в России выросло в 2,6 раза. Голикова предположила, что за счет высокой скорости распространения новая мутация постепенно вытесним доминирующий в РФ штамм COVID-19 «Дельта». По данным на 13 января 2022 года «Омикрон» был обнаружен в 19 регионах России. В их числе Московская, Астраханская, Вологодская, Ленинградская, Мурманская, Орловская, Оренбургская, Рязанская, Нижегородская, Амурская и Воронежская области. Также «Омикрон» обнаружили в Москве, Санкт-Петербурге, Ставропольском и Пермском краях, Якутии, Ингушетии и Башкортостане.