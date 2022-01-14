Адвокат: почему испортивший картину в ЕЦ избежал уголовного дела

14 января 2022 в 22:01 Размер текста - 17 +

Если картина не внесена в список культурных ценностей, но за ее порчу не наступит уголовная ответственность, уточнила Оксана Михалкина Фото: Размик Закарян © URA.RU Если картина не внесена в реестр объектов, находящихся под охраной государства, то за ее порчу вандалам не будет грозить уголовная ответственность. Такое мнение высказала адвокат Оксана Михалкина, комментируя ситуацию с картиной Анны Лепорской «Три фигуры». Ранее полотно из Третьяковской галереи разрисовали на выставке в Ельцин Центре в Екатеринбурге. «Главное, чтобы она была внесена в список культурных ценностей на основании постановления регионального или федерального правительства. Тогда есть состав уголовного преступления. А если это просто произведение искусства — даже если экспертиза подтвердила — но в опись не включено, тогда уголовного состава нет», — цитирует Оксану Михалкину «Ридус». По словам адвоката, за нанесенный картине вред может грозить только административная ответственность за мелкое хулиганство. Ранее управление МВД РФ по Екатеринбургу провело проверку по факту порчи картины «Три фигуры» и отказало в возбуждении уголовного дела. Ущерб в 200 тысяч рублей в ведомстве посчитали незначительным. Министерство культуры России направило жалобу в Генпрокуратуру на отказ в возбуждении уголовного дела. Инцидент произошел в начале декабря 2022 года. Вандал пририсовал шариковой ручкой небольшие глазки абстрактным фигурам на картине Лепорской. Полотно входит в коллекцию Третьяковской галереи. По данным источника URA.RU в правоохранительных органах Екатеринбурга, картину мог испортить бывший сотрудник Ельцин Центра, страдающий алкоголизмом. В пресс-службе президентского центра это отрицают. Анна Лепорская — советская художница, ученица знаменитого авангардиста Каземира Малевича. Она принимала участие в создании картины своего учителя «Черный квадрат». Работы Лепорской представлены в целом ряде музеев, наиболее полно — в Русском музее, музее Ленинградского фарфорового завода и в Псковском музее-заповеднике. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Если картина не внесена в реестр объектов, находящихся под охраной государства, то за ее порчу вандалам не будет грозить уголовная ответственность. Такое мнение высказала адвокат Оксана Михалкина, комментируя ситуацию с картиной Анны Лепорской «Три фигуры». Ранее полотно из Третьяковской галереи разрисовали на выставке в Ельцин Центре в Екатеринбурге. «Главное, чтобы она была внесена в список культурных ценностей на основании постановления регионального или федерального правительства. Тогда есть состав уголовного преступления. А если это просто произведение искусства — даже если экспертиза подтвердила — но в опись не включено, тогда уголовного состава нет», — цитирует Оксану Михалкину «Ридус». По словам адвоката, за нанесенный картине вред может грозить только административная ответственность за мелкое хулиганство. Ранее управление МВД РФ по Екатеринбургу провело проверку по факту порчи картины «Три фигуры» и отказало в возбуждении уголовного дела. Ущерб в 200 тысяч рублей в ведомстве посчитали незначительным. Министерство культуры России направило жалобу в Генпрокуратуру на отказ в возбуждении уголовного дела. Инцидент произошел в начале декабря 2022 года. Вандал пририсовал шариковой ручкой небольшие глазки абстрактным фигурам на картине Лепорской. Полотно входит в коллекцию Третьяковской галереи. По данным источника URA.RU в правоохранительных органах Екатеринбурга, картину мог испортить бывший сотрудник Ельцин Центра, страдающий алкоголизмом. В пресс-службе президентского центра это отрицают. Анна Лепорская — советская художница, ученица знаменитого авангардиста Каземира Малевича. Она принимала участие в создании картины своего учителя «Черный квадрат». Работы Лепорской представлены в целом ряде музеев, наиболее полно — в Русском музее, музее Ленинградского фарфорового завода и в Псковском музее-заповеднике.