14 января 2022

Reuters: США готовятся снабжать Европу газом из-за проблем с РФ

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Флаги США, флаг сша
Европа не имеет альтернативной возможности получать такие же объемы газа, как из России Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Американское правительство обсудило с несколькими международными энергетическими компаниями план действия на случай, если конфликт между Россией и Украиной нарушит поставки российского газа в Европу. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников и источников в отрасли.

По словам двух собеседников агентства из отрасли, представители госдепа США обратились к компаниям, чтобы узнать, откуда могут поступить дополнительные поставки газа, если потребуется. Компании сообщили правительственным чиновникам США, что глобальные поставки газа ограничены и доступного количество мало для того, чтобы заменить объемы импорта из России.

Госдепартамент не просил компании об увеличении объемов производства, отметил высокопоставленный чиновник госдепа. «Мы обсудили ряд непредвиденных обстоятельств и обсудили все, что мы делаем, с нашими национальными партнерами и союзниками», — сообщил он. Собеседник подчеркнул, что обсуждались лишь опасения из-за ряда возможных обстоятельств.

Ранее сообщалось, что есть риск, что в Европе закончится бензин. Европейские страны выразили обеспокоенность из-за возможных последствий, которые могут произойти из-за введения жестких санкций против России. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия и «Газпром» не виноваты в европейском энергетическом кризисе.

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Американское правительство обсудило с несколькими международными энергетическими компаниями план действия на случай, если конфликт между Россией и Украиной нарушит поставки российского газа в Европу. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников и источников в отрасли. По словам двух собеседников агентства из отрасли, представители госдепа США обратились к компаниям, чтобы узнать, откуда могут поступить дополнительные поставки газа, если потребуется. Компании сообщили правительственным чиновникам США, что глобальные поставки газа ограничены и доступного количество мало для того, чтобы заменить объемы импорта из России. Госдепартамент не просил компании об увеличении объемов производства, отметил высокопоставленный чиновник госдепа. «Мы обсудили ряд непредвиденных обстоятельств и обсудили все, что мы делаем, с нашими национальными партнерами и союзниками», — сообщил он. Собеседник подчеркнул, что обсуждались лишь опасения из-за ряда возможных обстоятельств. Ранее сообщалось, что есть риск, что в Европе закончится бензин. Европейские страны выразили обеспокоенность из-за возможных последствий, которые могут произойти из-за введения жестких санкций против России. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия и «Газпром» не виноваты в европейском энергетическом кризисе.
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