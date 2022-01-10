СМИ: Европа опасается последствий жестких санкций в отношении РФ

Европейцев тревожит возможное прекращение Россией поставок природного газа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Европейские страны обеспокоены из-за возможных негативных последствий масштабных экономических санкций со стороны Запада в отношении России. Также европейцев тревожит возможное прекращение Россией поставок природного газа. Об этом СМИ узнали от «осведомленных людей».

«Беспокойство некоторых крупных европейских стран по поводу экономических последствий повышает риск раскола с США в вопросе о том, насколько сильными должны быть новые санкции в отношении России, если она вторгнется в Украину», — сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

Союзники США в Европе единогласны в стремлении предотвратить возможный вооруженный конфликт между Украиной и Россией и предупреждают о грозящих в случае вторжения санкциях. Некоторые европейские страны выразили США обеспокоенность о возможном прекращении Россией поставок газа в Европу, которая и так переживает энергетический кризис.

Российско-американские переговоры проходят 10 января в Женеве, поводом для них послужили проекты договоров между РФ и США о гарантиях безопасности. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны могут прийти к мирному решению вокруг Украины, но риск конфликта между альянсом и Россией остается.

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