Новак прикрыл «Газпром» от обвинений Европы

Ни «Газпром», ни Россия не виноваты в европейском энергетическом кризисе. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия-1».
Александр Новак сказал, что удивлен заявлению руководителя Международного энергетического агентства (МЭА), пытающейся переложить свои энергетические проблемы, возникшие у европейских потребителей, «с больной головы на здоровую». «Никакой здесь, безусловно, вины нет ни „Газпрома“, ни вообще России», — заявил вице-премьер.
Ни «Газпром», ни Россия не виноваты в европейском энергетическом кризисе. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия-1». Александр Новак сказал, что удивлен заявлению руководителя Международного энергетического агентства (МЭА), пытающейся переложить свои энергетические проблемы, возникшие у европейских потребителей, «с больной головы на здоровую». «Никакой здесь, безусловно, вины нет ни „Газпрома“, ни вообще России», — заявил вице-премьер. Ранее сообщалось, что Александр Новак назвал основные причины европейского газового кризиса. Польша потребовала от Еврокомиссии провести расследование против «Газпрома».