Новак прикрыл «Газпром» от обвинений Европы 15 января 2022 в 00:07 Размер текста - 17 + МЭА перекладывает проблемы с больной головы на здоровую, считает Александр Новак Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Ни «Газпром», ни Россия не виноваты в европейском энергетическом кризисе. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия-1». Александр Новак сказал, что удивлен заявлению руководителя Международного энергетического агентства (МЭА), пытающейся переложить свои энергетические проблемы, возникшие у европейских потребителей, «с больной головы на здоровую». «Никакой здесь, безусловно, вины нет ни „Газпрома“, ни вообще России», — заявил вице-премьер. Ранее сообщалось, что Александр Новак назвал основные причины европейского газового кризиса. Польша потребовала от Еврокомиссии провести расследование против «Газпрома». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Ни «Газпром», ни Россия не виноваты в европейском энергетическом кризисе. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия-1». Александр Новак сказал, что удивлен заявлению руководителя Международного энергетического агентства (МЭА), пытающейся переложить свои энергетические проблемы, возникшие у европейских потребителей, «с больной головы на здоровую». «Никакой здесь, безусловно, вины нет ни „Газпрома“, ни вообще России», — заявил вице-премьер. Ранее сообщалось, что Александр Новак назвал основные причины европейского газового кризиса. Польша потребовала от Еврокомиссии провести расследование против «Газпрома». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям