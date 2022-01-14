14 января 2022

Новак прикрыл «Газпром» от обвинений Европы

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Суперфинал всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, портрет, новак александр
МЭА перекладывает проблемы с больной головы на здоровую, считает Александр Новак Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Ни «Газпром», ни Россия не виноваты в европейском энергетическом кризисе. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия-1».

Александр Новак сказал, что удивлен заявлению руководителя Международного энергетического агентства (МЭА), пытающейся переложить свои энергетические проблемы, возникшие у европейских потребителей, «с больной головы на здоровую». «Никакой здесь, безусловно, вины нет ни „Газпрома“, ни вообще России», — заявил вице-премьер.

Ранее сообщалось, что Александр Новак назвал основные причины европейского газового кризиса. Польша потребовала от Еврокомиссии провести расследование против «Газпрома».

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Ни «Газпром», ни Россия не виноваты в европейском энергетическом кризисе. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия-1». Александр Новак сказал, что удивлен заявлению руководителя Международного энергетического агентства (МЭА), пытающейся переложить свои энергетические проблемы, возникшие у европейских потребителей, «с больной головы на здоровую». «Никакой здесь, безусловно, вины нет ни „Газпрома“, ни вообще России», — заявил вице-премьер. Ранее сообщалось, что Александр Новак назвал основные причины европейского газового кризиса. Польша потребовала от Еврокомиссии провести расследование против «Газпрома».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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