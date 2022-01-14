14 января 2022

В США задумали надавить на Россию через Совбез ООН из-за Украины

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США мало что могут сделать в ООН Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Администрация президента США Джо Байдена планирует надавить на Россию через публичные переговоры в Совете Безопасности ООН, если Москва будет вмешиваться в дела Украины. Такой информацией поделились источники среди должностных лиц США.

«США мало что могут сделать в ООН, чтобы заставить Россию, обладающую правом вето в Совбезе, не вмешиваться в дела Украины. Однако Совбез является влиятельной организацией, которая вмешивается в такие события, как Карибский кризис и война в Ираке. Администрация Байдена хочет воспользоваться этим, чтобы вбить клин между Россией и самым ее могущественным союзником Китаем, который является одним из сторонников Совета по защите территориального суверенитета государств-членов ООН», — приводит издание Foreign Policy информацию со ссылкой на собеседников.

Ранее стало известно, что сенатор от республиканской партии США Марко Рубио предложил новый проект санкций против России. Законопроект предполагает введение санкций в отношении президента РФ Владимира Путина в том случае, если Россия «вторгнется» на территорию Украины. Однако российские власти неоднократно просили НАТО не расширяться на восток. В ответ генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что решение о членстве Украины и Грузии в НАТО уже приняты, пишет MK.RU. Кроме того, Киев полностью готов к вступлению в Североатлантический альянс — такое заявление сделал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает Nation News.

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Администрация президента США Джо Байдена планирует надавить на Россию через публичные переговоры в Совете Безопасности ООН, если Москва будет вмешиваться в дела Украины. Такой информацией поделились источники среди должностных лиц США. «США мало что могут сделать в ООН, чтобы заставить Россию, обладающую правом вето в Совбезе, не вмешиваться в дела Украины. Однако Совбез является влиятельной организацией, которая вмешивается в такие события, как Карибский кризис и война в Ираке. Администрация Байдена хочет воспользоваться этим, чтобы вбить клин между Россией и самым ее могущественным союзником Китаем, который является одним из сторонников Совета по защите территориального суверенитета государств-членов ООН», — приводит издание Foreign Policy информацию со ссылкой на собеседников. Ранее стало известно, что сенатор от республиканской партии США Марко Рубио предложил новый проект санкций против России. Законопроект предполагает введение санкций в отношении президента РФ Владимира Путина в том случае, если Россия «вторгнется» на территорию Украины. Однако российские власти неоднократно просили НАТО не расширяться на восток. В ответ генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что решение о членстве Украины и Грузии в НАТО уже приняты, пишет MK.RU. Кроме того, Киев полностью готов к вступлению в Североатлантический альянс — такое заявление сделал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает Nation News.
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