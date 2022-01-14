Гинцбург объявил о скором старте COVID-вакцинации детей до 11 лет

15 января 2022 в 08:53 Размер текста - 17 +

Исследования препарата от коронавируса проведут на детях Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Клинические исследования вакцины против новой коронавирусной инфекции для детей от 6 до 11 лет скоро начнутся в России. Во время них от коронавируса будут прививать испытуемых детей. Такой информацией поделился директор Центра им. Гамалеи Александр Гинбцург. «Я подписывал по этому поводу договорные документы с компаниями, которые будут проводить исследования. Вот-вот они начнутся, в ближайшее время можно ждать», — сказал он в беседе с журналистами ТАСС. Клинические исследования проводятся для того, чтобы оценить эффективность нового лекарственного препарата. Специалисты проводят проверку на базе стационаров или амбулаторно. Ранее Гинцбург отреагировал на заявление депутата Госдумы Максима Иванова, заявившего, что правительство намерено сделать вакцинацию от COVID-19 платной, пишет MK.RU . Lиректор Центра им. Гамалеи убежден, что такой вариант развития событий невозможен. При этом он уточнил, что порядка 70% населения необходимо привить от коронавируса для окончания пандемии, приводит информацию Nation News. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Клинические исследования вакцины против новой коронавирусной инфекции для детей от 6 до 11 лет скоро начнутся в России. Во время них от коронавируса будут прививать испытуемых детей. Такой информацией поделился директор Центра им. Гамалеи Александр Гинбцург. «Я подписывал по этому поводу договорные документы с компаниями, которые будут проводить исследования. Вот-вот они начнутся, в ближайшее время можно ждать», — сказал он в беседе с журналистами ТАСС. Клинические исследования проводятся для того, чтобы оценить эффективность нового лекарственного препарата. Специалисты проводят проверку на базе стационаров или амбулаторно. Ранее Гинцбург отреагировал на заявление депутата Госдумы Максима Иванова, заявившего, что правительство намерено сделать вакцинацию от COVID-19 платной, пишет MK.RU. Lиректор Центра им. Гамалеи убежден, что такой вариант развития событий невозможен. При этом он уточнил, что порядка 70% населения необходимо привить от коронавируса для окончания пандемии, приводит информацию Nation News.