Экономист раскрыл условие снижения цен на квартиры в России

Цены на недвижимость в России зависят от экономики страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Если доходы россиян будут снижаться еще сильнее, и у людей не будет денег, цены на недвижимость в стране тоже снизятся. Об этом URA.RU рассказал математик, кандидат экономических наук Николай Кульбака.

«Цены на недвижимость зависят от доходов населения. Чем больше доходы, тем больше спрос на недвижимость, ипотеку и тем выше процентные ставки по ней. Справедливо и обратное утверждение: при отсутствии доходов россиян уменьшатся и процентные ставки. Рынок недвижимости достаточно конкурентен. Однако снижение процентных ставок по ипотеке и снижение цен на квартиры могут происходить только при снижении общих рисков в экономике России и уменьшении монополизации на рынке жилья», — отметил он.

Экономист уточнил, что ключевая ставка Центробанка России является одним из главных влияющих на ипотечную ставку факторов. Это ориентир, на который смотрят все банки. В свою очередь, глава ЦБ Эльвира Набиуллина уже заявила, что ключевая ставка не вернется к нейтральному диапазону до середины 2023 года. Более того, финансовый регулятор рассматривает возможность дальнейшего повышения ставки сразу на 100 базисных пунктов.

Ставки по ипотеке зависят от ключевой ставки напрямую. Соответственно, цены на ипотеку могут снизиться лишь при снижении ключевой ставки, пояснил в беседе с URA.RU риелтор Павел Боровиков.

«Насколько сильно подорожает или подешевеет ипотека, будет зависеть от ключевой ставки и уровня инфляции. Сейчас основная задача ЦБ — повышение ключевой ставки для борьбы с инфляцией и ростом цен. Однако здесь нужно разделять ипотеку, которая привязана к ключевой ставке, и субсидированную ипотеку от государства, которая закончится летом этого года. Кроме того, у застройщиков всегда есть своя собственная ипотека — кто-то дает 5% годовых, кто-то — 1% годовых. Это не распространяется на весь рынок», — заявил риелтор.

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