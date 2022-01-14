Новый челябинский генерал МВД дал особые вводные главку

Михаил Скоков (в центре) провел заседание оперативного штаба Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

Начальник главного управления МВД по Челябинской области Михаил Скоков провел оперативный штаб, на котором потребовал уделить особое внимание безопасности дорожного движения. Как заявил Скоков, достигнута договоренность с МЧС о взаимодействии двух ведомств в целях предотвращения ДТП на трассах в условиях непогоды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре главка.

«Достигнута договоренность использовать весь технический арсенал МЧС при оказании постоянной и незамедлительной помощи водителям на федеральных трассах. Как отметил Михаил Скоков, главным принципом служебной деятельности всегда должна быть помощь участникам дорожного движения», — пояснили в пресс-центре ГУ МВД по региону.

В совещании приняли участие начальник ГУ МЧС по региону Юрий Буренко и министр общественной безопасности области Светлана Костенко. Скоков также озвучил ряд поручений, связанных с Крещением. Он приказал увеличить количество пеших и мобильных патрулей у мест крещенских купаний. Начальнику областного ГИБДД Андрею Харцызову дано поручение не допустить заторов при подъезде к купелям.

«Для сотрудников, которые будут нести службу в эти дни, должны быть созданы необходимые условия для качественного выполнения задач. Обращаю внимание на то, что поведение сотрудников при общении с гражданами и выполнении служебных обязанностей должно быть максимально корректным и профессиональным», — заявил Скоков.

На пост начальника челябинского полицейского главка Скоков назначен указом президента Владимира Путина в конце декабря. К новому месту службы он прибыл 9 января.

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