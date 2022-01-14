14 января 2022
13 января 2022

Новый челябинский генерал МВД дал особые вводные главку

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Михаил Скоков (в центре) провел заседание оперативного штаба Фото:

Начальник главного управления МВД по Челябинской области Михаил Скоков провел оперативный штаб, на котором потребовал уделить особое внимание безопасности дорожного движения. Как заявил Скоков, достигнута договоренность с МЧС о взаимодействии двух ведомств в целях предотвращения ДТП на трассах в условиях непогоды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре главка.

«Достигнута договоренность использовать весь технический арсенал МЧС при оказании постоянной и незамедлительной помощи водителям на федеральных трассах. Как отметил Михаил Скоков, главным принципом служебной деятельности всегда должна быть помощь участникам дорожного движения», — пояснили в пресс-центре ГУ МВД по региону.

В совещании приняли участие начальник ГУ МЧС по региону Юрий Буренко и министр общественной безопасности области Светлана Костенко. Скоков также озвучил ряд поручений, связанных с Крещением. Он приказал увеличить количество пеших и мобильных патрулей у мест крещенских купаний. Начальнику областного ГИБДД Андрею Харцызову дано поручение не допустить заторов при подъезде к купелям.

«Для сотрудников, которые будут нести службу в эти дни, должны быть созданы необходимые условия для качественного выполнения задач. Обращаю внимание на то, что поведение сотрудников при общении с гражданами и выполнении служебных обязанностей должно быть максимально корректным и профессиональным», — заявил Скоков.

На пост начальника челябинского полицейского главка Скоков назначен указом президента Владимира Путина в конце декабря. К новому месту службы он прибыл 9 января.

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Начальник главного управления МВД по Челябинской области Михаил Скоков провел оперативный штаб, на котором потребовал уделить особое внимание безопасности дорожного движения. Как заявил Скоков, достигнута договоренность с МЧС о взаимодействии двух ведомств в целях предотвращения ДТП на трассах в условиях непогоды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре главка. «Достигнута договоренность использовать весь технический арсенал МЧС при оказании постоянной и незамедлительной помощи водителям на федеральных трассах. Как отметил Михаил Скоков, главным принципом служебной деятельности всегда должна быть помощь участникам дорожного движения», — пояснили в пресс-центре ГУ МВД по региону. В совещании приняли участие начальник ГУ МЧС по региону Юрий Буренко и министр общественной безопасности области Светлана Костенко. Скоков также озвучил ряд поручений, связанных с Крещением. Он приказал увеличить количество пеших и мобильных патрулей у мест крещенских купаний. Начальнику областного ГИБДД Андрею Харцызову дано поручение не допустить заторов при подъезде к купелям. «Для сотрудников, которые будут нести службу в эти дни, должны быть созданы необходимые условия для качественного выполнения задач. Обращаю внимание на то, что поведение сотрудников при общении с гражданами и выполнении служебных обязанностей должно быть максимально корректным и профессиональным», — заявил Скоков. На пост начальника челябинского полицейского главка Скоков назначен указом президента Владимира Путина в конце декабря. К новому месту службы он прибыл 9 января.
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