Инфекционист дал рекомендации по безопасной вакцинации от COVID

На вакцинацию лучше записаться заранее Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На вакцинацию от коронавируса нужно приходить здоровым, в респираторе, заранее записавшись на процедуру, чтобы избежать заражения в очереди. Об этом URA.RU рассказал кандидат медицинских наук, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков и главный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

«Приходя на вакцинацию, лучше соблюдать дистанцию не полтора, а два-три метра. Ее нужно увеличить, потому что „Омикрон“ более заразный. Использовать лучше не простые медицинские маски, а респираторы, они еще как-то защищают от нового штамма. Когда человек идет на вакцинацию, нужно убедиться, что он и его члены семьи не болеют. Не должно быть насморка, боли в горле, першения, расстройства стула. Это все может быть первыми признаками начала заболевания „Омикрона“. Можно использовать местный блокирующий рекомбинантный интерферон альфа, чтобы заблокировать вирусные единицы. Приходим домой, умываемся и еще раз используем интерферон альфа в нос. После прививки 30 минут обязательно оставаться под наблюдением врачей», — сказал Евгений Тимаков.

Сергей Токарев отметил, что необходимо максимально позаботиться о своей безопасности перед вакцинацией. «Нужно стараться избегать очередей и скученности. Лучше записаться на вакцинацию предварительно, например, через портал госуслуг или региональные электронные сервисы, подойти в прививочный пункт в назначенное время, чтобы не подвергать себя дополнительному риску, находясь в живой очереди», — отметил главный профилактолог УрФО.

По его словам, медицинские организации также получили дополнительные рекомендации на период вакцинации в период подъема заболеваемости. «Все руководители поликлиник нацелены на максимально безопасную организацию работы прививочных пунктов с четкой очередностью, разграничением потоков и неукоснительным соблюдением противоэпидемических мер», — добавил Токарев.

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