На Челябинскую область надвигается снежная буря

Автомобилистов предупреждают об опасности на дорогах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области 16 января синоптики прогнозируют метели и снегопады. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС по региону.

«16 января в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде снега, метели, на дорогах гололедица, снежные заносы, местами порывы ветра до 21 м/с. Учитывая прогнозируемую гололедицу, рекомендуем автомобилистам воздержаться от поездок на личном автотранспорте», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Ранее начальник ГУ МВД по региону Михаил Скоков на заседании оперштаба потребовал уделить особое внимание безопасности на дорогах. Достигнута договоренность об использовании всего технического арсенала МЧС во время непогоды.