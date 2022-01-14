14 января 2022
13 января 2022

На Челябинскую область надвигается снежная буря

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежный буран и непогода. Челябинск, холод, зима, буран, непогода, метель, шторм, ураган, климат, вьюга, ветер, мороз
Автомобилистов предупреждают об опасности на дорогах Фото:

В Челябинской области 16 января синоптики прогнозируют метели и снегопады. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС по региону.

«16 января в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде снега, метели, на дорогах гололедица, снежные заносы, местами порывы ветра до 21 м/с. Учитывая прогнозируемую гололедицу, рекомендуем автомобилистам воздержаться от поездок на личном автотранспорте», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Ранее начальник ГУ МВД по региону Михаил Скоков на заседании оперштаба потребовал уделить особое внимание безопасности на дорогах. Достигнута договоренность об использовании всего технического арсенала МЧС во время непогоды.

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В Челябинской области 16 января синоптики прогнозируют метели и снегопады. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС по региону. «16 января в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде снега, метели, на дорогах гололедица, снежные заносы, местами порывы ветра до 21 м/с. Учитывая прогнозируемую гололедицу, рекомендуем автомобилистам воздержаться от поездок на личном автотранспорте», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. Ранее начальник ГУ МВД по региону Михаил Скоков на заседании оперштаба потребовал уделить особое внимание безопасности на дорогах. Достигнута договоренность об использовании всего технического арсенала МЧС во время непогоды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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