На Курилах объявлена угроза цунами

Цунами вызвано извержением подводного вулкана у островов Тонга (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Из-за извержения подводного вулкана у островов Тонга возникла угроза цунами на Курилах. Об этом сообщили в экстренных службах. Опасности для населения и территории России нет.

«Центр цунами ФБГУ „Сахалинского УГМС“ до 21.00 15 января объявил предупреждение о возможном подходе к Курильским островам волны цунами в результате извержения подводного вулкана в Тонге», — цитирует источник в экстренных службах РИА «Новости». Собеседник агентства уточнил, что волны не представляют угрозы для населения и территории России. На данный момент о надвигающемся цунами предупреждены порты в Южно-Курильском и Курильском городских округах.

На юго-западе Японии ожидаются волны высокой до трех метров. Об этом сообщает на своем сайте Национальное метеорическое управление страны. Волны высотой до 1 метра могут охватить все тихоокеанское побережье Японии. Цунами ожидается и в Токийском заливе.

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