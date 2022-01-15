На Курилах объявлена угроза цунами

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Светлогорская набережная, Калининградская область. Светлогорск, волны, шторм, балтийское море, променад, волнолом, волнорез
Цунами вызвано извержением подводного вулкана у островов Тонга (архивное фото) Фото:

Из-за извержения подводного вулкана у островов Тонга возникла угроза цунами на Курилах. Об этом сообщили в экстренных службах. Опасности для населения и территории России нет.

«Центр цунами ФБГУ „Сахалинского УГМС“ до 21.00 15 января объявил предупреждение о возможном подходе к Курильским островам волны цунами в результате извержения подводного вулкана в Тонге», — цитирует источник в экстренных службах РИА «Новости». Собеседник агентства уточнил, что волны не представляют угрозы для населения и территории России. На данный момент о надвигающемся цунами предупреждены порты в Южно-Курильском и Курильском городских округах.

На юго-западе Японии ожидаются волны высокой до трех метров. Об этом сообщает на своем сайте Национальное метеорическое управление страны. Волны высотой до 1 метра могут охватить все тихоокеанское побережье Японии. Цунами ожидается и в Токийском заливе.

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Из-за извержения подводного вулкана у островов Тонга возникла угроза цунами на Курилах. Об этом сообщили в экстренных службах. Опасности для населения и территории России нет. «Центр цунами ФБГУ „Сахалинского УГМС“ до 21.00 15 января объявил предупреждение о возможном подходе к Курильским островам волны цунами в результате извержения подводного вулкана в Тонге», — цитирует источник в экстренных службах РИА «Новости». Собеседник агентства уточнил, что волны не представляют угрозы для населения и территории России. На данный момент о надвигающемся цунами предупреждены порты в Южно-Курильском и Курильском городских округах. На юго-западе Японии ожидаются волны высокой до трех метров. Об этом сообщает на своем сайте Национальное метеорическое управление страны. Волны высотой до 1 метра могут охватить все тихоокеанское побережье Японии. Цунами ожидается и в Токийском заливе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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