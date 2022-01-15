Депутат Госдумы рассказала о новой проблеме российских вузов

Новые правила для вузов не позволят оставить студентов без дипломов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российским вузам будет сложнее соответствовать новым критериям для получения государственной аккредитации. Об этом URA.RU рассказала первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

«Новый подход вводит конкретные показатели, по которым будут оцениваться учебные заведения. Это не снижает требования к качеству их работы. Соответствовать новым критериям будет даже сложнее. Учитываться, например, будут уровень трудоустройства выпускников, количество олимпиадников и средний балл ЕГЭ у поступивших, компетенции и численный состав педагогов, наличие электронной информационно-образовательной среды, а также обновление материально-технической базы», — сообщила Яна Лантратова.

Она отметила, что новый подход к аккредитации избавит руководство вузов от бюрократии. «Им приходилось сдавать огромное количество документов, проверки которых могли носить субъективный характер. Раньше, например, случались ситуации, когда вуз временно оставался без аккредитации и не мог выдавать дипломы, потому что не успел предоставить какие-то документы до того, как закончилась предыдущая аккредитация. Теперь такие ситуации исключены», — заключила депутат.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил новое положение о государственной аккредитации образовательной деятельности. С 1 марта 2022 года процедура для школ, колледжей и вузов будет упрощена, а выданное свидетельство будет действовать бессрочно.

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