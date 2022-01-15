Ксения Собчак решила воспользоваться ситуацией и загадала желание, отпустив шарики в небо Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Для ведущей Ксении Собчак сотрудники отеля в Куршевеле, куда блогер приехала с мужем, решили постараться и украсить номер, используя для этого воздушные шары в виде лошадей. Видео журналистка опубликовала на своей странице в Instagram.

«Я не знаю, на что намекают люди из Шеваль Блана (отель — прим. ред. URA.RU). Но… почему? Ладно. Они принесли вкусный пирожок. Хорошо. Но вообще шарики в виде лошадей — не знаю, на что они намекают», — прокомментировала Собчак сюрприз.

Журналистка решила использовать шары для фотосессии на улице. После Ксения Собчак загадала желание и отпустила шарики в небо. Подписчики оценили самоиронию телеведущей, пост набрал 132 тысячи лайков. По мнению фолловеров, у Ксении перестали исполняться желания после интервью с коучем Еленой Блиновской, видео с которой она опубликовала в начале года.

Собчак с самоиронией отреагировала на необычный знак внимания в номере отеля Фото: Instragram Ксении Собчак

Создательница «Марафона желаний» по личностному росту Елена Блиновская, отвечая на один из вопросов Собчак, резко отреагировала на него, пригрозив журналистке плевком ей в лицо. Интервьюер отметила, что у блогера Блиновской «хабальная реакция».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам