15 января 2022

Собчак удивилась шарикам в виде лошадей в номере отеля. «На что они намекают?»

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор журналистов на ежегодную пресс-конференцию президента РФ. Москва, собчак ксения
Ксения Собчак решила воспользоваться ситуацией и загадала желание, отпустив шарики в небо Фото:

Для ведущей Ксении Собчак сотрудники отеля в Куршевеле, куда блогер приехала с мужем, решили постараться и украсить номер, используя для этого воздушные шары в виде лошадей. Видео журналистка опубликовала на своей странице в Instagram.

«Я не знаю, на что намекают люди из Шеваль Блана (отель — прим. ред. URA.RU). Но… почему? Ладно. Они принесли вкусный пирожок. Хорошо. Но вообще шарики в виде лошадей — не знаю, на что они намекают», — прокомментировала Собчак сюрприз.

Журналистка решила использовать шары для фотосессии на улице. После Ксения Собчак загадала желание и отпустила шарики в небо. Подписчики оценили самоиронию телеведущей, пост набрал 132 тысячи лайков. По мнению фолловеров, у Ксении перестали исполняться желания после интервью с коучем Еленой Блиновской, видео с которой она опубликовала в начале года.

Собчак с самоиронией отреагировала на необычный знак внимания в номере отеля
Фото:

Создательница «Марафона желаний» по личностному росту Елена Блиновская, отвечая на один из вопросов Собчак, резко отреагировала на него, пригрозив журналистке плевком ей в лицо. Интервьюер отметила, что у блогера Блиновской «хабальная реакция».

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Для ведущей Ксении Собчак сотрудники отеля в Куршевеле, куда блогер приехала с мужем, решили постараться и украсить номер, используя для этого воздушные шары в виде лошадей. Видео журналистка опубликовала на своей странице в Instagram. «Я не знаю, на что намекают люди из Шеваль Блана (отель — прим. ред. URA.RU). Но… почему? Ладно. Они принесли вкусный пирожок. Хорошо. Но вообще шарики в виде лошадей — не знаю, на что они намекают», — прокомментировала Собчак сюрприз. Журналистка решила использовать шары для фотосессии на улице. После Ксения Собчак загадала желание и отпустила шарики в небо. Подписчики оценили самоиронию телеведущей, пост набрал 132 тысячи лайков. По мнению фолловеров, у Ксении перестали исполняться желания после интервью с коучем Еленой Блиновской, видео с которой она опубликовала в начале года. Создательница «Марафона желаний» по личностному росту Елена Блиновская, отвечая на один из вопросов Собчак, резко отреагировала на него, пригрозив журналистке плевком ей в лицо. Интервьюер отметила, что у блогера Блиновской «хабальная реакция».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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