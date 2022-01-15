В Госдуме предложили ударить по США ядерным оружием. «Имеем право»

16 января 2022 в 05:37 Размер текста - 17 +

Для влияния на власти США, нужно оказать воздействие на американский народ, считает Федоров Фото: Анна Майорова © URA.RU Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров предложил три способа по воздействию РФ на США. Один из них — предупредительный удар ядерным оружием по полигону в штате Невада. «Третий вариант — это предупредительный удар ядерным оружием, можно даже без ядерного оружия, а просто стратегическими ракетами по полигону в Неваде. Это полигон, где находятся военные США, там нет мирных жителей и особенно, если предупредить дня за 2-3, то вполне хорошая акция демонстрации серьезности намерений», — высказал свое мнение депутат в интервью на YouTube-канале «Национальный Курс». Россия имеет полномочия на подобные действия, отметил Федоров. «Мы имеем право разместить наши силы на вашей территории, и ракета, которая попадет по Неваде, это может быть и болванка, но в принципе может быть и ядерный взрыв, потому что полигон — ядерный, он приспособлен к взрывам», — заявил политик. Среди других способов: полетные задания с указанием американских городов и удары бомбами по лабораториям США с биологическим оружием. Таким образом Федоров предлагает повлиять на американских граждан и показать, что угроза ответного удара со стороны России на действия США — это не блеф. Когда до массового сознания американцев дойдет мысль о серьезных намерениях РФ, начнется влияние на власти Соединенных Штатов изнутри страны, считает Федоров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров предложил три способа по воздействию РФ на США. Один из них — предупредительный удар ядерным оружием по полигону в штате Невада. «Третий вариант — это предупредительный удар ядерным оружием, можно даже без ядерного оружия, а просто стратегическими ракетами по полигону в Неваде. Это полигон, где находятся военные США, там нет мирных жителей и особенно, если предупредить дня за 2-3, то вполне хорошая акция демонстрации серьезности намерений», — высказал свое мнение депутат в интервью на YouTube-канале «Национальный Курс». Россия имеет полномочия на подобные действия, отметил Федоров. «Мы имеем право разместить наши силы на вашей территории, и ракета, которая попадет по Неваде, это может быть и болванка, но в принципе может быть и ядерный взрыв, потому что полигон — ядерный, он приспособлен к взрывам», — заявил политик. Среди других способов: полетные задания с указанием американских городов и удары бомбами по лабораториям США с биологическим оружием. Таким образом Федоров предлагает повлиять на американских граждан и показать, что угроза ответного удара со стороны России на действия США — это не блеф. Когда до массового сознания американцев дойдет мысль о серьезных намерениях РФ, начнется влияние на власти Соединенных Штатов изнутри страны, считает Федоров.