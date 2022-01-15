Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров предложил три способа по воздействию РФ на США. Один из них — предупредительный удар ядерным оружием по полигону в штате Невада.
«Третий вариант — это предупредительный удар ядерным оружием, можно даже без ядерного оружия, а просто стратегическими ракетами по полигону в Неваде. Это полигон, где находятся военные США, там нет мирных жителей и особенно, если предупредить дня за 2-3, то вполне хорошая акция демонстрации серьезности намерений», — высказал свое мнение депутат в интервью на YouTube-канале «Национальный Курс».
Россия имеет полномочия на подобные действия, отметил Федоров. «Мы имеем право разместить наши силы на вашей территории, и ракета, которая попадет по Неваде, это может быть и болванка, но в принципе может быть и ядерный взрыв, потому что полигон — ядерный, он приспособлен к взрывам», — заявил политик.
Среди других способов: полетные задания с указанием американских городов и удары бомбами по лабораториям США с биологическим оружием. Таким образом Федоров предлагает повлиять на американских граждан и показать, что угроза ответного удара со стороны России на действия США — это не блеф. Когда до массового сознания американцев дойдет мысль о серьезных намерениях РФ, начнется влияние на власти Соединенных Штатов изнутри страны, считает Федоров.
Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров предложил три способа по воздействию РФ на США. Один из них — предупредительный удар ядерным оружием по полигону в штате Невада. «Третий вариант — это предупредительный удар ядерным оружием, можно даже без ядерного оружия, а просто стратегическими ракетами по полигону в Неваде. Это полигон, где находятся военные США, там нет мирных жителей и особенно, если предупредить дня за 2-3, то вполне хорошая акция демонстрации серьезности намерений», — высказал свое мнение депутат в интервью на YouTube-канале «Национальный Курс». Россия имеет полномочия на подобные действия, отметил Федоров. «Мы имеем право разместить наши силы на вашей территории, и ракета, которая попадет по Неваде, это может быть и болванка, но в принципе может быть и ядерный взрыв, потому что полигон — ядерный, он приспособлен к взрывам», — заявил политик. Среди других способов: полетные задания с указанием американских городов и удары бомбами по лабораториям США с биологическим оружием. Таким образом Федоров предлагает повлиять на американских граждан и показать, что угроза ответного удара со стороны России на действия США — это не блеф. Когда до массового сознания американцев дойдет мысль о серьезных намерениях РФ, начнется влияние на власти Соединенных Штатов изнутри страны, считает Федоров.