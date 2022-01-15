Гинцбург раскрыл важную деталь назальной вакцины

Назальная вакцина будет двухкомпонентной, но если ее применять как бустер, то можно привиться один раз. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург.
«Назальная вакцина — двухкомпонентная. Если первичная вакцинация, то применяются два компонента, а если как бустер, то один компонент», — сказал он РИА «Новости». Известно, что бустерные дозы требуются для поддержания более высокого уровня защиты многих известных вакцин.
Ранее Александр Гинцбург объявил о том, что в 2022 году станет доступной назальная вакцина. По его словам, препарат будет эффективен против омикрон-штамма. Ученый утверждает, что препарат позволит обеспечить стопроцентную защиту от коронавируа.
Назальная вакцина будет двухкомпонентной, но если ее применять как бустер, то можно привиться один раз. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург. «Назальная вакцина — двухкомпонентная. Если первичная вакцинация, то применяются два компонента, а если как бустер, то один компонент», — сказал он РИА «Новости». Известно, что бустерные дозы требуются для поддержания более высокого уровня защиты многих известных вакцин. Ранее Александр Гинцбург объявил о том, что в 2022 году станет доступной назальная вакцина. По его словам, препарат будет эффективен против омикрон-штамма. Ученый утверждает, что препарат позволит обеспечить стопроцентную защиту от коронавируа.