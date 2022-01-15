Гинцбург раскрыл важную деталь назальной вакцины

16 января 2022 в 06:01 Размер текста - 17 +

Назальная вакцина будет двухкомпонентной Фото: Анна Майорова © URA.RU Назальная вакцина будет двухкомпонентной, но если ее применять как бустер, то можно привиться один раз. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург. «Назальная вакцина — двухкомпонентная. Если первичная вакцинация, то применяются два компонента, а если как бустер, то один компонент», — сказал он РИА «Новости». Известно, что бустерные дозы требуются для поддержания более высокого уровня защиты многих известных вакцин. Ранее Александр Гинцбург объявил о том, что в 2022 году станет доступной назальная вакцина. По его словам, препарат будет эффективен против омикрон-штамма. Ученый утверждает, что препарат позволит обеспечить стопроцентную защиту от коронавируа. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Назальная вакцина будет двухкомпонентной, но если ее применять как бустер, то можно привиться один раз. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург. «Назальная вакцина — двухкомпонентная. Если первичная вакцинация, то применяются два компонента, а если как бустер, то один компонент», — сказал он РИА «Новости». Известно, что бустерные дозы требуются для поддержания более высокого уровня защиты многих известных вакцин. Ранее Александр Гинцбург объявил о том, что в 2022 году станет доступной назальная вакцина. По его словам, препарат будет эффективен против омикрон-штамма. Ученый утверждает, что препарат позволит обеспечить стопроцентную защиту от коронавируа.