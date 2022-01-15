15 января 2022

Гинцбург раскрыл важную деталь назальной вакцины

© Служба новостей «URA.RU»
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Отделение челюстно-лицевой хирургии в дорожной больнице
Назальная вакцина будет двухкомпонентной Фото:

Назальная вакцина будет двухкомпонентной, но если ее применять как бустер, то можно привиться один раз. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург.

«Назальная вакцина — двухкомпонентная. Если первичная вакцинация, то применяются два компонента, а если как бустер, то один компонент», — сказал он РИА «Новости». Известно, что бустерные дозы требуются для поддержания более высокого уровня защиты многих известных вакцин.

Ранее Александр Гинцбург объявил о том, что в 2022 году станет доступной назальная вакцина. По его словам, препарат будет эффективен против омикрон-штамма. Ученый утверждает, что препарат позволит обеспечить стопроцентную защиту от коронавируа.

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Назальная вакцина будет двухкомпонентной, но если ее применять как бустер, то можно привиться один раз. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург. «Назальная вакцина — двухкомпонентная. Если первичная вакцинация, то применяются два компонента, а если как бустер, то один компонент», — сказал он РИА «Новости». Известно, что бустерные дозы требуются для поддержания более высокого уровня защиты многих известных вакцин. Ранее Александр Гинцбург объявил о том, что в 2022 году станет доступной назальная вакцина. По его словам, препарат будет эффективен против омикрон-штамма. Ученый утверждает, что препарат позволит обеспечить стопроцентную защиту от коронавируа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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