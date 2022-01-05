Гинцбург назвал вакцины от COVID, которые появятся в 2022 году

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В 2022 году в России проведут испытания вакцины, защищающей от гриппа и коронавируса, сообщил Александр Гинцбург Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В 2022 году в России станут доступными назальная и детская вакцины от коронавируса. Об этом рассказал директор Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«В первую очередь назальная вакцина должна стать доступной. Также планируется провести клинические исследования профилактического препарата, защищающего сразу от гриппа и коронавируса. Я думаю, что в следующем году вакцина станет доступна для всех детей — тех, кто пожелает, конечно — вакцинация будет абсолютно добровольной», — сказал Гинцбург в разговоре с РИА «Новости».

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что в начале 2022 года в России появится новая вакцина «Конвасэл». Детская вакцина от COVID-19 «Спутник М» должна появится в ближайшие полгода, пишет RT. В России также может быть зарегистрирована британская вакцина от компании AstraZeneca, сообщает «Царьград».

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В 2022 году в России станут доступными назальная и детская вакцины от коронавируса. Об этом рассказал директор Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург. «В первую очередь назальная вакцина должна стать доступной. Также планируется провести клинические исследования профилактического препарата, защищающего сразу от гриппа и коронавируса. Я думаю, что в следующем году вакцина станет доступна для всех детей — тех, кто пожелает, конечно — вакцинация будет абсолютно добровольной», — сказал Гинцбург в разговоре с РИА «Новости». Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что в начале 2022 года в России появится новая вакцина «Конвасэл». Детская вакцина от COVID-19 «Спутник М» должна появится в ближайшие полгода, пишет RT. В России также может быть зарегистрирована британская вакцина от компании AstraZeneca, сообщает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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