15 января 2022

Власти регионов раскрыли, сколько подростков будут прививать

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Регионы РФ готовятся к активной вакцинации подростков Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Региональные власти России направили в Минздрав данные по желаемому количеству вакцин для детей «Спутник М» от коронавируса. Данная вакцина предназначена для детей от 12 до 17 лет и повторяет по составу взрослую «Спутник V».

Калужская область уже на первой стадии вакцинации готовится привить 28 тысяч подросток из 48 тысячи. В Красноярском крае из 190 тысяч подростков в ближайшее время планируют вакцинировать 22 тысяч, в Костромской области — 4 тысячи, передают «Известия» данные правительств регионов.

Помимо этого, в Костромскую область планируется поступление 8 тысяч доз вакцины. Чувашская Республика запросила более 25 тысяч доз препарата, Ленинградская область — ровно 25 тысяч.

Ранее URA.RU сообщало, что в России зарегистрировали вакцину «Спутник М», которой будут прививать подростков 12-17 лет. Она создана на той же платформе, что и «Спутник V» и состоит из двух компонентов. Она повторяет взрослую, но дозировку уменьшили.

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Региональные власти России направили в Минздрав данные по желаемому количеству вакцин для детей «Спутник М» от коронавируса. Данная вакцина предназначена для детей от 12 до 17 лет и повторяет по составу взрослую «Спутник V». Калужская область уже на первой стадии вакцинации готовится привить 28 тысяч подросток из 48 тысячи. В Красноярском крае из 190 тысяч подростков в ближайшее время планируют вакцинировать 22 тысяч, в Костромской области — 4 тысячи, передают «Известия» данные правительств регионов. Помимо этого, в Костромскую область планируется поступление 8 тысяч доз вакцины. Чувашская Республика запросила более 25 тысяч доз препарата, Ленинградская область — ровно 25 тысяч. Ранее URA.RU сообщало, что в России зарегистрировали вакцину «Спутник М», которой будут прививать подростков 12-17 лет. Она создана на той же платформе, что и «Спутник V» и состоит из двух компонентов. Она повторяет взрослую, но дозировку уменьшили.
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