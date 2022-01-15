Власти регионов раскрыли, сколько подростков будут прививать

16 января 2022 в 08:05 Размер текста - 17 +

Регионы РФ готовятся к активной вакцинации подростков Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Региональные власти России направили в Минздрав данные по желаемому количеству вакцин для детей «Спутник М» от коронавируса. Данная вакцина предназначена для детей от 12 до 17 лет и повторяет по составу взрослую «Спутник V». Калужская область уже на первой стадии вакцинации готовится привить 28 тысяч подросток из 48 тысячи. В Красноярском крае из 190 тысяч подростков в ближайшее время планируют вакцинировать 22 тысяч, в Костромской области — 4 тысячи, передают «Известия» данные правительств регионов. Помимо этого, в Костромскую область планируется поступление 8 тысяч доз вакцины. Чувашская Республика запросила более 25 тысяч доз препарата, Ленинградская область — ровно 25 тысяч. Ранее URA.RU сообщало, что в России зарегистрировали вакцину «Спутник М», которой будут прививать подростков 12-17 лет. Она создана на той же платформе, что и «Спутник V» и состоит из двух компонентов. Она повторяет взрослую, но дозировку уменьшили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Региональные власти России направили в Минздрав данные по желаемому количеству вакцин для детей «Спутник М» от коронавируса. Данная вакцина предназначена для детей от 12 до 17 лет и повторяет по составу взрослую «Спутник V». Калужская область уже на первой стадии вакцинации готовится привить 28 тысяч подросток из 48 тысячи. В Красноярском крае из 190 тысяч подростков в ближайшее время планируют вакцинировать 22 тысяч, в Костромской области — 4 тысячи, передают «Известия» данные правительств регионов. Помимо этого, в Костромскую область планируется поступление 8 тысяч доз вакцины. Чувашская Республика запросила более 25 тысяч доз препарата, Ленинградская область — ровно 25 тысяч. Ранее URA.RU сообщало, что в России зарегистрировали вакцину «Спутник М», которой будут прививать подростков 12-17 лет. Она создана на той же платформе, что и «Спутник V» и состоит из двух компонентов. Она повторяет взрослую, но дозировку уменьшили.