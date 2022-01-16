Звезды хоккея сыграли вничью с дворовой командой

Звезды мирового хоккея сыграли вничью с дворовой командой в Красногорске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В подмосковной деревне Путилково (Красногорский городской округ) прошел хоккейный матч между легендарными хоккеистами и дворовой командой, состоящей из местных жителей. Как сообщает региональная пресс-служба Министерства физкультуры и спорта, команды сыграли в ничью.

«В команду „Легенды хоккея“ вошли Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Сергей Бабинов, Сергей Шепелев, Виталий Прохоров и Александр Могильный. Тренером команды был Александр Якушев. В состав каждой из команд вошли детишки 6 — 7 лет», — сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу.

По словам министра физкультуры и спорта Московской области Дмитрия Абаренова, звезды хоккея с радостью откликнулись на предложение сыграть с местными жителями. Матч завершился вничью, спортсмены приготовили для маленьких зрителей призы.

Ранее президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко приняли участие в товарищеском хоккейном матче в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы «Манеж» в Стрельне. Игра закончилась со счетом 18:7 в пользу президентов.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам