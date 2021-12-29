Путин и Лукашенко разгромили соперников в хоккей. Видео

29 декабря 2021 в 23:57 Размер текста - 17 +

Команда президентов победила с большим отрывом Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко приняли участие в товарищеском хоккейном матче в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы «Манеж» в Стрельне. Игра закончилась со счетом 18:7 в пользу президентов. Путин и Лукашенко играли за команду белых и одолели красных со счетом 18:7. Счет на третьей минуте открыл российский президент, вторую шайбу в ворота соперника забросил белорусский лидер. По итогу матча на счету Путина оказалось семь голов, у Лукашенко — два. Путин вышел на лед под номером 11, а Лукашенко под номером один. Вместе с ними сыграл и сын президента Белоруссии Николай Лукашенко. Он забил четыре гола. Также в матче приняли участие депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, менеджер сборной России Илья Ковальчук и генеральный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов. До этого лидеры двух стран провели переговоры, в ходе которых Лукашенко заявил, что Беларусь не останется в долгу за ту поддержу, которую оказала Россия. В свою очередь Путин назвал Беларусь «надежным партнером» в политике и экономике и выразил надежду, что в следующем году Москве и Минску также удастся многого добиться. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко приняли участие в товарищеском хоккейном матче в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы «Манеж» в Стрельне. Игра закончилась со счетом 18:7 в пользу президентов. Путин и Лукашенко играли за команду белых и одолели красных со счетом 18:7. Счет на третьей минуте открыл российский президент, вторую шайбу в ворота соперника забросил белорусский лидер. По итогу матча на счету Путина оказалось семь голов, у Лукашенко — два. Путин вышел на лед под номером 11, а Лукашенко под номером один. Вместе с ними сыграл и сын президента Белоруссии Николай Лукашенко. Он забил четыре гола. Также в матче приняли участие депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, менеджер сборной России Илья Ковальчук и генеральный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов. До этого лидеры двух стран провели переговоры, в ходе которых Лукашенко заявил, что Беларусь не останется в долгу за ту поддержу, которую оказала Россия. В свою очередь Путин назвал Беларусь «надежным партнером» в политике и экономике и выразил надежду, что в следующем году Москве и Минску также удастся многого добиться.