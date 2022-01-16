Московский депутат предрекла замену QR-кодов

Депутат МГД заявила, что QR-коды являются мировой тенденцией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Власти в скором времени найдут альтернативную замену QR-кодам. Такое мнение высказала депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева.

«Я думаю, что нужно держать руку на пульсе, потому что это [коронавирусные ограничения, например, QR-коды] мировая тенденция. Я уверена, что подобные инициативы еще будут проявляться в разных видах», — приводит слова депутата «Собеседник».

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что правительство приняло решение отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах из-за неопределенной эпидемиологической ситуации. Также сообщалось, что кабмин внесет в документ ряд важных поправок: те, у кого нет QR-кода, смогут посещать общественные места по ПЦР-тесту и после 1 февраля, а Минздрав сможет устанавливать сроки действия коронавирусного сертификата для имеющих медотвод.