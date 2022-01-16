Московский депутат предрекла замену QR-кодов

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Депутат МГД заявила, что QR-коды являются мировой тенденцией Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

Власти в скором времени найдут альтернативную замену QR-кодам. Такое мнение высказала депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева.

«Я думаю, что нужно держать руку на пульсе, потому что это [коронавирусные ограничения, например, QR-коды] мировая тенденция. Я уверена, что подобные инициативы еще будут проявляться в разных видах», — приводит слова депутата «Собеседник».

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что правительство приняло решение отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах из-за неопределенной эпидемиологической ситуации. Также сообщалось, что кабмин внесет в документ ряд важных поправок: те, у кого нет QR-кода, смогут посещать общественные места по ПЦР-тесту и после 1 февраля, а Минздрав сможет устанавливать сроки действия коронавирусного сертификата для имеющих медотвод.

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Власти в скором времени найдут альтернативную замену QR-кодам. Такое мнение высказала депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева. «Я думаю, что нужно держать руку на пульсе, потому что это [коронавирусные ограничения, например, QR-коды] мировая тенденция. Я уверена, что подобные инициативы еще будут проявляться в разных видах», — приводит слова депутата «Собеседник». Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что правительство приняло решение отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах из-за неопределенной эпидемиологической ситуации. Также сообщалось, что кабмин внесет в документ ряд важных поправок: те, у кого нет QR-кода, смогут посещать общественные места по ПЦР-тесту и после 1 февраля, а Минздрав сможет устанавливать сроки действия коронавирусного сертификата для имеющих медотвод.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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