Песков объяснил слова о размещении оружия РФ на Украине

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Журналисты вырвали фразу о размещении оружия из контекста интервью, заявил Дмитрий Песков Фото:

Слова о размещении наступательного вооружения России на Украине были выдернуты из контекста журналистами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя свое интервью американскому телеканалу CNN.

«Это их слова. Смотрите контекст», — сказал Песков в разговоре с РИА «Новости».

Ранее американское издание Bloomberg со ссылкой на текст интервью Пескова распространило информацию о том, что Песков якобы заявил о возможном размещении российского оружия на Украине. Представитель президента отметил, что напряжение на границе с Украиной остается очень высоким, пишет RT. При этом нет никаких доказательств возможного вторжения России на Украину, подчеркнул Песков.

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Слова о размещении наступательного вооружения России на Украине были выдернуты из контекста журналистами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя свое интервью американскому телеканалу CNN. «Это их слова. Смотрите контекст», — сказал Песков в разговоре с РИА «Новости». Ранее американское издание Bloomberg со ссылкой на текст интервью Пескова распространило информацию о том, что Песков якобы заявил о возможном размещении российского оружия на Украине. Представитель президента отметил, что напряжение на границе с Украиной остается очень высоким, пишет RT. При этом нет никаких доказательств возможного вторжения России на Украину, подчеркнул Песков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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