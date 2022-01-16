Песков объяснил слова о размещении оружия РФ на Украине

Журналисты вырвали фразу о размещении оружия из контекста интервью, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Слова о размещении наступательного вооружения России на Украине были выдернуты из контекста журналистами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя свое интервью американскому телеканалу CNN.

«Это их слова. Смотрите контекст», — сказал Песков в разговоре с РИА «Новости».

Ранее американское издание Bloomberg со ссылкой на текст интервью Пескова распространило информацию о том, что Песков якобы заявил о возможном размещении российского оружия на Украине. Представитель президента отметил, что напряжение на границе с Украиной остается очень высоким, пишет RT. При этом нет никаких доказательств возможного вторжения России на Украину, подчеркнул Песков.