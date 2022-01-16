Иммунолог рассказал об эффективности вакцин против «Омикрона»

Первые данные свидетельствуют о низких шансах госпитализации вакцинированных из-за «Омикрона» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Предварительные исследования свидетельствуют о том, что вакцинация против коронавируса на 85-90% снижает шанс тяжелого заболевания или смерти от штамма COVID-19 «Омикрон». Такие данные в разговоре с URA.RU привел генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Есть неплохие британские данные, которые подтверждаются данными из США, Дании. Смысл в том, что по-прежнему при правильном проведении вакцинации, своевременной ревакцинации, эффективность существующих, не адаптированных к „Омикрону“ вакцин, в отношении тяжелого течения, попадания в реанимацию на ИВЛ и смертельного исхода составляет более 90% для мРНК-вакцин, и в районе 85% для аденовирусных векторных вакцин. Это очень высокий уровень», — сказал Николай Крючков.

Также иммунолог рассказал о полезности своевременной ревакцинации. «Четко показано, как быстро падают защитные свойства со временем. После того, как человек переболел, и прошло время, и после того, как человек вакцинировался, и прошло время. Там резкое падение. И главным образом это падение затрагивает развитие заболеваний любой степени тяжести, но, в основном, за счет легких форм, конечно», — уточнил он.

Инфекционист, вирусолог Николай Малышев подчеркнул, что благодаря привитой части населения нагрузка на систему здравоохранения будет не слишком высокой. «Привитые как раз и сдерживают эту волну. К сожалению, в мире еще много людей, которые не привиты. Среди них вирус активно распространяется. А среди привитых мы отмечаем, что значительно снижается возможность госпитализации, то есть, ниже нагрузка на органы здравоохранения», — добавил собеседник URA.RU.

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