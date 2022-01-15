Митрополит Кульберг освятил старинный свердловский храм

Божественную литургию провел митрополит Евгений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сегодня 16 января митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений освятил храм Архангела Михаила, который находится в селе Новоипатово (Свердловская область). Торжественную литургию посетил глава РМК и председатель совета фонда Святой Екатерины Игорь Алтушкин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе фонда.

«Уже в восемь утра в храме собрались почти 500 прихожан, в числе которых был и председатель совета фонда Святой Екатерины Игорь Алтушкин. Именно он принял решение поддержать жителей села в благом деле», — говорится в сообщении фонда.

Митрополит отметил работу фонда Святой Екатерины и прихожан. «Раньше у людей были силы, чтобы построить на этом месте храм, а хватит ли у нас сил, чтобы сегодня снова наполнить его жизнью? Мы благодарим фонд Святой Екатерины и тех людей, которые радеют о восстановлении храма в далеком селе Новоипатово», — сказал он.

«Храм начали восстанавливать силами жителей Новоипатово, но настоящий импульс случился два года назад. Вы можете видеть, какую огромную работу проделали строители — храм полностью восстановлен. И сегодня у нас очень знаменательное историческое событие», — поделился директор фонда Святой Екатерины Александр Андреев.

Ранее URA.RU писало, что реставрация фасада храма Архангела Михаила завершена в селе Новоипатово (Свердловская область). Сейчас там идут работы по внутренней отделке помещений. Работы идут при поддержке Фонда Святой Екатерины. Реставрационные работы начали жители села в 2005 году, а в августе 2021 года к ним подключился фонд Святой Екатерины. Работу начали с установки на храм креста, ознаменовав это событие началом работ.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам