Матвиенко: миротворцы ОДКБ доказали свою дееспособность

Миротворцы ОДКБ готовы защитить соседние страны от цветных революций, подчеркнула Валентина Матвиенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) доказали свою дееспособность и востребованность во время беспорядков в Казахстане. Об этом заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

«Вот ОДКБ показала свою дееспособность, востребованность и своевременность создания этой организации. Страны-участницы ОДКБ показали, что это серьезная организация, на Западе должны считаться с тем, что в случае попыток цветной революции в каком-либо другом государстве ОДКБ всегда станет на защиту», — сказала Матвиенко в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Председатель Совфеда отметила, что оценки США относительно действий миротворцев являются циничными. « Где НАТО, где США, где Казахстан? У нас самая протяженная граница с Казахстаном. Ведь, если бы не удалось своевременно справиться с этой ситуацией, это была бы угроза не только суверенитету Казахстана, это была угроза безопасности суверенитета и стран-соседей», — заключила Матвиенко.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил страны ОДКБ ввести в страну миротворцев для стабилизации массовых протестов. По договоренности с казахстанской стороной миротворцы не принимали участия в боевых операциях и занимались охраной социально значимых объектов. 11 января Токаев сообщил, что миссия миротворцев ОДКБ в Казахстане завершена, пишет деловое издание «Взгляд». Президент России Владимир Путин отметил, что первая в истории операция сил ОДКБ позволила восстановить правопорядок в Казахстане.

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