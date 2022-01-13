Путин подвел итог первой в истории операции ОДКБ

Благодаря миротворцам ОДКБ казахстанским силовикам удалось провести спецоперации внутри страны, сообщил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Первая в истории военная операция коллективных сил Организации Договора коллективной безопасности позволила восстановить правопорядок в Казахстане. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

«То, что с помощью сил ОДКБ удалось ситуацию восстановить, правопорядок восстанавливается, это очень важно. По сути, это первая такая операция сил ОДКБ. Объединенными усилиями мы выполнили очень важную задачу. Это позволит руководству республики Казахстан решать в свободном, в спокойном режиме, в диалоге с обществом вопросы социально-экономического, политического характера», — цитирует Владимира Путина официальный сайт Кремля.

Президент РФ отметил, что миротворцам ОДКБ удалось взять под свой контроль жизненно важные объекты и инфраструктуру республики. Это позволило казахстанским силовикам переключиться на спецоперации внутри страны.

Путин подчеркнул, что те граждане, которые выступали за понижение цен на сжиженный газ, и те, кто вышли на улицы с оружием в руках — совершенно разные люди. Ранее президент РФ сравнил события в Казахстане с украинскими протестами на Майдане в 2014 году. По его словам, и там, и там использовались одинаковые технологии.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась объявил о завершении миротворческой миссии в Казахстане. Коллективные силы будут выведены из республики в запланированные сроки. Военные уже начали готовить технику и материальные средства к погрузке в самолеты.

Ситуация в Казахстане начала накалятся 2 января. Стихийные акции протеста переросли в столкновения митингующих с полицией и акты мародерства. В результате протестов погибли 20 силовиков. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайной ситуации. Он также обратился за военной помощью к ОДКБ для преодоления «террористической угрозы». Ранее МИД Казахстана заявил, что в беспорядках участвовали люди, которые ранее воевали в горячих точках на стороне радикальных исламистов. В республику прибыли военные из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам