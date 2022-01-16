Украина настаивает на причастности РФ к кибератакам на госсайты

Хакеры заявили, что личные данные украинцев теперь доступны всем пользователям интернета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Украина продолжает настаивать на причастности России к кибератакам на сайты своих министерств и ведомств. Заявление о том, что у Киева есть доказательства «российского следа», опубликовано на сайте министерства цифровой трансформации Украины.

«Все доказательства указывают на то, что за кибератакой стоит Россия. Москва продолжает гибридную войну и активно наращивает силы в информационном и киберпространстве», — говорится в заявлении.

По мнению минцифры Украины, главная цель прошедшей атаки — запугать общество и дестабилизировать ситуацию в стране, остановив для этого работу государственного сектора. Именно поэтому в Сеть были вброшены фейки об уязвимости украинской информационной инфраструктуры.

Ранее стало известно, что хакеры взломали сайт министерства образования и науки Украины и разместили на нем угрозу на украинском, русском и польском языках. Взломщики утверждают, что личные данные украинцев теперь доступны всем пользователям интернета. В воскресенье, 16 января, в корпорации Microsoft заявили об обнаружении вредоносного программного обеспечения в компьютерных системах нескольких украинских правительственных учреждений и организаций, сотрудничающих с правительством Украины, пишет Life . Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг причастность России к кибератакам на украинские министерства. «Украинцы во всем обвиняют Россию, даже в плохой погоде в своей стране», — сказал Песков.

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