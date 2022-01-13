На сайте украинского Минобрнауки разместили угрозу. «Это вам за исторические земли»

14 января 2022 в 06:52 Размер текста - 17 +

Хакеры отомстили Украине за прошлое, настоящее и будущее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Хакеры взломали сайт Министерства образования и науки Украины и разместили на нем угрозу на украинском, русском и польском языках. Взломщик утверждают, что личные данные украинцев слиты в общий доступ. «Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно», — сообщается на сайте украинского Минобрнауки. Жителей Украины призывают готовиться к худшему. В угрозе говорится, что это сделано «за Волынь, за „ОУН-УПА (‚Организация украинских националистов‘ — запрещена на территории России“), за Галицию, за Полесье и за исторические земли». Ранее сообщалось, что Украина обвинила офицеров ФСБ РФ в кибератаках. СБУ обвинила Россию в атаках на госорганы Украины. При посещении сайта Минобрнауки Украины высвечивается сообщение хакеров https://mon.gov.ua/ Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Хакеры взломали сайт Министерства образования и науки Украины и разместили на нем угрозу на украинском, русском и польском языках. Взломщик утверждают, что личные данные украинцев слиты в общий доступ. «Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно», — сообщается на сайте украинского Минобрнауки. Жителей Украины призывают готовиться к худшему. В угрозе говорится, что это сделано «за Волынь, за „ОУН-УПА (‚Организация украинских националистов‘ — запрещена на территории России“), за Галицию, за Полесье и за исторические земли». Ранее сообщалось, что Украина обвинила офицеров ФСБ РФ в кибератаках. СБУ обвинила Россию в атаках на госорганы Украины.