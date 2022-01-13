13 января 2022

На сайте украинского Минобрнауки разместили угрозу. «Это вам за исторические земли»

© Служба новостей «URA.RU»
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Хакер, IT (иллюстрации), взлом, хакерство, компьютерная грамотность, компьютер, хакер
Хакеры отомстили Украине за прошлое, настоящее и будущее Фото:

Хакеры взломали сайт Министерства образования и науки Украины и разместили на нем угрозу на украинском, русском и польском языках. Взломщик утверждают, что личные данные украинцев слиты в общий доступ.

«Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно», — сообщается на сайте украинского Минобрнауки.

Жителей Украины призывают готовиться к худшему. В угрозе говорится, что это сделано «за Волынь, за „ОУН-УПА (‚Организация украинских националистов‘ — запрещена на территории России“), за Галицию, за Полесье и за исторические земли».

Ранее сообщалось, что Украина обвинила офицеров ФСБ РФ в кибератаках. СБУ обвинила Россию в атаках на госорганы Украины.

При посещении сайта Минобрнауки Украины высвечивается сообщение хакеров

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Хакеры взломали сайт Министерства образования и науки Украины и разместили на нем угрозу на украинском, русском и польском языках. Взломщик утверждают, что личные данные украинцев слиты в общий доступ. «Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно», — сообщается на сайте украинского Минобрнауки. Жителей Украины призывают готовиться к худшему. В угрозе говорится, что это сделано «за Волынь, за „ОУН-УПА (‚Организация украинских националистов‘ — запрещена на территории России“), за Галицию, за Полесье и за исторические земли». Ранее сообщалось, что Украина обвинила офицеров ФСБ РФ в кибератаках. СБУ обвинила Россию в атаках на госорганы Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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