Песков резко отреагировал на обвинения Украины насчет кибератак

Россия не имеет никакого отношения к кибератакам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам. Мы почти привыкли к тому, что украинцы во всем обвиняют Россию, даже в плохой погоде в своей стране», — сказал Песков, выдержку из интервью которого приводит в Twitter издание Hill.
Ранее на сайте украинского Минобрнауки появилось сообщение о том, что веб-страницу взломали и все личные данные пользователей были выложены в сеть. Взломщики разместили угрозу на украинском, русском и польском языках. Тем не менее, госспецсвязь сообщила, что утечки персональных данных не было. СБ Украины и Национальная полиция страны возбудили уголовное дело по факту кибератак. В настоящее время идет расследование.
Россия не имеет никакого отношения к кибератакам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам. Мы почти привыкли к тому, что украинцы во всем обвиняют Россию, даже в плохой погоде в своей стране», — сказал Песков, выдержку из интервью которого приводит в Twitter издание Hill. Ранее на сайте украинского Минобрнауки появилось сообщение о том, что веб-страницу взломали и все личные данные пользователей были выложены в сеть. Взломщики разместили угрозу на украинском, русском и польском языках. Тем не менее, госспецсвязь сообщила, что утечки персональных данных не было. СБ Украины и Национальная полиция страны возбудили уголовное дело по факту кибератак. В настоящее время идет расследование.