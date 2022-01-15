15 января 2022

Песков резко отреагировал на обвинения Украины насчет кибератак

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Песков считает, что «украинцы во всем обвиняют Россию, даже в плохой погоде в своей стране» Фото:

Россия не имеет никакого отношения к кибератакам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам. Мы почти привыкли к тому, что украинцы во всем обвиняют Россию, даже в плохой погоде в своей стране», — сказал Песков, выдержку из интервью которого приводит в Twitter издание Hill.

Ранее на сайте украинского Минобрнауки появилось сообщение о том, что веб-страницу взломали и все личные данные пользователей были выложены в сеть. Взломщики разместили угрозу на украинском, русском и польском языках. Тем не менее, госспецсвязь сообщила, что утечки персональных данных не было. СБ Украины и Национальная полиция страны возбудили уголовное дело по факту кибератак. В настоящее время идет расследование.

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Россия не имеет никакого отношения к кибератакам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам. Мы почти привыкли к тому, что украинцы во всем обвиняют Россию, даже в плохой погоде в своей стране», — сказал Песков, выдержку из интервью которого приводит в Twitter издание Hill. Ранее на сайте украинского Минобрнауки появилось сообщение о том, что веб-страницу взломали и все личные данные пользователей были выложены в сеть. Взломщики разместили угрозу на украинском, русском и польском языках. Тем не менее, госспецсвязь сообщила, что утечки персональных данных не было. СБ Украины и Национальная полиция страны возбудили уголовное дело по факту кибератак. В настоящее время идет расследование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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