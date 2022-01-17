Психологи раскрыли, как способности ребенка влияют на его будущее

Для успеха в работе ребенку нужно развивать социальный интеллект Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Преимущества детей, которые ходили на развивающие занятия, над сверстниками исчезают к 30 годам. Об этом URA.RU сообщила психолог Елена Перминова.

«Талант, применительно к чему-то конкретному, можно оценить профессионально. Чтобы не растерять, его стоит развивать. Можно отправлять ребенка на развивающие занятия, и он, правда, будет впереди всех сверстников. Только вот лонгитюдные исследования показали, что к 30 годам все эти преимущества уравниваются», — рассказала Елена Перминова.

По ее словам, хорошие навыки ребенка — это не показатель гениальности. Собеседница агентства считает, что, на данный момент, он мог уже достичь своего предела.

Психолог Иван Карнаух отметил, что родители часто желают, чтобы их ребенок был талантлив. «Подразумевается некая успешность и способность достичь чего-либо. Всем хочется найти свое призвание, а гении — это единицы из миллионов», — сказал эксперт.

Он рассказал, что именно нужно развивать для успеха в будущем. «Самая главная учеба — развивать социальный интеллект, который в 100 раз больше пригодится, чем профессия. Не мешайте детям. Пусть идут туда, куда хотят. Если ребенок вообще никуда не хочет, его нужно подгонять, чтобы не пришлось с ними нянчиться», — рекомендовал Карнаух.

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