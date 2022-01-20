Сенатор Джабаров назвал противников диалога между Россией и США

Джозеф Байден пытался улучшить отношения с РФ, но ему мешают в Конгрессе и Сенате Фото: официальный сайт президента РФ, kremlin.ru

С приходом в Белый дом президент США Джо Байден был намерен вести диалог с Россией, однако его попытки улучшить отношения с Москвой наткнулись на жесткую реакцию американских политиков в Конгрессе и Сенате. Такую оценку году президентства Байдена в разговоре с URA.RU дал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«По инициативе Байдена был саммит в Женеве в июне, когда наметились варианты начала переговоров по различным стратегическим вопросам. Потом были различные жесткие заявления и по Украине, и санкции он вводил, но особой активности на антироссийском направлении он не проявлял. Он очень сжат, стеснен в своих возможностях. Мы знаем, что любые его попытки улучшить отношения с Россией натыкаются на жесткую реакцию американского Конгресса, Палаты представителей, Сената», — сказал URA.RU Владимир Джабаров.

Член Совета Федерации отметил большой опыт Байдена в политике, в том числе его взаимоотношения с Россией на протяжении всей карьеры. «Мы знаем, что Байден опытный политик. Он прошел огромную школу. Он еще был знаком с председателем совета министров СССР Алексеем Косыгиным. Приезжал в Советский Союз. Знал прекрасно нашу страну. Знал, что такое холодная война, и чем она угрожает. И первые его шаги, когда он пришел, показывали, что он пытается наладить взаимодействие с российским президентом», — подчеркнул он.

Сенатор уверен, что дружественный шаг Байдена навстречу России будет заблокирован различными органами власти США. «Мы сейчас находимся в стадии, когда завершились недели переговоров по линии Россия — США, Россия — НАТО, Россия — ОБСЕ, где американцы и их европейские партнеры отказались войти в положение России, прислушаться к нашим законным требованиям по ограничению продвижения НАТО на восток к России. Но, я думаю, что Байден еще не сказал своего последнего слова», — объяснил политик.

20 января 2021 состоялась инаугурация Джо Байдена в качестве 46-го президента США. Оно обошел в президентской гонке действующего на тот момент президента США Дональда Трампа.

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